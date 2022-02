Em primeira mão! Contê larga na frente e revela seu menu para a 25° Restaurant Week Brasília

A Casa promete resgatar a memória afetiva dos brasilienses com menu criativo e seguindo à risca a temática do festival “Sabores da Infância”. Menu em três etapas serão servidos no almoço e no jantar, a R$ 49,90 e R$ 59,90, respectivamente, a partir da próxima sexta-feira (4)

Figurinha carimbada na Restaurant Week, sendo uma das casas mais procuradas pelos brasilienses durante o festival por conta de seus pratos criativos, ousados e que sempre seguem a temática proposta pelo evento, os menus do Contê sempre se destacam. Não é atoa que na última edição de 2021, o restaurante vendeu mais de 5.000 vouchers.

Embalados pelo sucesso do ano passado, o Contê mais uma vez vai seguir à risca o tema “Sabores da Infância”, proposto pela Restaurant Week para a 25° edição que começa na próxima sexta-feira (4).

Para as criações a chef Andrea Lúcia buscou diversas inspirações, onde relembrou seus tempos de criança, das brincadeiras e o que mais gostava de comer, combinando com o que os pequenos gostam hoje, criando um menu que promete resgatar a memória afetiva de muitos adultos e conquistar também o paladar dos mais novos.

Arroz doce, pé de moleque, brigadeiro, goiabada, batata frita e bolinho de arroz estão entre as opções dos menus de almoço e jantar da casa.

“Eu estou encantada com este tema desde o dia que passaram para a gente. Para essa proposta nós decidimos trazer alguns doces e pratos que todos nós gostamos desde crianças. Também decidimos fazer algumas combinações de pratos e sabores para provocar a curiosidade das pessoas em poderem provar, até porque assim como toda criança, os amantes da boa gastronomia são muitos curiosos” , revela a chef.

Almoço

Entre os pratos principais, o Contê vai colocar à disposição dos clientes três opções, sendo uma delas vegetariana e que pode trazer à memória de algumas pessoas as tradicionais receitas da vovó, principalmente aquelas que ela recheava legumes para os filhos e netos poderem comer sem reclamar.

Abobrinha recheada com ricota, polpa abobrinha e muçarela; Filé de frango recheado com risoto de alho poró e crocante de couve; e a Milanesa de peixe ao molho pesto e fettuccine crocante de bacon, são as criações.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Já de sobremesa duas paixões de muitas gerações: Sorvete de creme com farofa de castanha e calda de brigadeiro e Arroz doce e telha de pé de moleque, podem ser escolhidas.

Abobrinha recheada com ricota, polpa abobrinha e muçarela.

Filé de frango recheado com risoto

Milanesa de peixe ao molho pesto

Sorvete de creme com farofa de castanha

Arroz doce e telha de pé de moleque

Jantar

As duas entradinhas do jantar são para conquistar adultos e crianças com duas receitas que todo mundo gosta: batata frita trufada com ketchup da casa, e bolinho de arroz servido com geleia de pimenta biquinho são as opções.

Assim como no almoço, três opções da casa sendo uma vegetariana, são elas: Abobrinha recheada com ricota, polpa abobrinha e muçarela; Costelinha ao molho barbecue aligot de aipim e farofa de bacon; e Ancho molho dijon, batata rústica e salteados.

Enquanto de sobremesa churros de doce de leite e goiabada, e Romeu e Julieta gourmet, são as opções.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Costelinha ao molho barbecue

Ancho molho dijon

Serviço

Contê Food and Drinks

Onde: 403 Sul, Bloco D

Horário: terça a domingo, 11h às 23h.

Menu Restaurant Week: Almoço (R$ 49,90) e Jantar (R$ 59,90)

Para mais informações: @restaurante.conte