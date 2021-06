Contê celebra chegada do inverno com 10 novos pratos em seu cardápio

Chef Manuel Ruiz uniu os estilos e temperos das cozinhas brasileira, portuguesa e italiana para a criação dos pratos inéditos e ousados que harmonizam muito bem com a carta de vinhos e drinks da casa

As noites frias de inverno acompanhadas com o que há de melhor da alta gastronomia e com bons vinhos é uma combinação perfeita para os amantes desta época do ano. Adorada por muitos brasilienses, a chegada da estação sugere o preparo de receitas especiais para o período, despertando em chefs a criatividade para ousar em suas criações, como é o caso do restaurante Contê Food & Drinks que lança a partir do dia 22 de junho, inéditos 10 novos pratos em seu cardápio.

“Quando nós iniciamos o projeto do novo Contê em março de 2020, não imaginávamos que seria um ano tão desafiador e com diversos momentos difíceis devido a pandemia. No entanto, todo esse período fez a gente valorizar ainda mais os pequenos momentos de felicidade que tínhamos com nossos amigos e familiares, como por exemplo sair para jantar. Desde então, começamos a pensar em como poderíamos proporcionar momentos ainda mais marcantes para eles em nosso restaurante e, com esse pensamento, surgiu a proposta de lançarmos novos pratos na chegada do inverno, uma estação repleta de significados especiais, que carrega todo aquele romantismo e no qual as pessoas ficam ainda mais próximas”, explica Odasir Piacini, sócio do Contê Food & Drinks.

O restaurante de cozinha contemporânea e com inspiração na gastronomia de países europeus é comandada pelo chef Manuel Ruiz, que uniu os estilos e temperos do Brasil, Portugal e Itália para inovar em seu cardápio, com novas entradas, pratos principais e sobremesas.

As duas novas entradas apresentam estilos diferentes para agradar o exigente paladar brasiliense. A primeira é um prato quente e bastante saboroso: panceta suína crocante com molho de legumes assados, acompanhado de pão piadinha – o famoso pão italiano de frigideira (R$ 39,80) -. O segundo é uma opção mais leve e servida em temperatura ambiente: carpaccio de salmão marinado no shoyo, acompanhado de vinagrete de arroz negro e caviar de teryaki (R$ 44,80).

Panceta Crocante. Foto: Studio Duka

Carpaccio de salmão el negro. Foto: Studio Duka

Para se deliciar, seis novos pratos principais

O chef Manuel Ruiz não economizou na criatividade para elaborar seis novas opções de pratos principais para os amantes do Contê, a começar pelos clientes que não abrem mão de uma deliciosa carne bovina. Para isso a casa apresenta duas novidades: Ancho Angus grelhado com ervas crocantes na manteiga, servido com risoto de alho poró e farofa de rapadura (R$ 68); Tornedor de mignon grelhado, crosta de queijo minas, aligot de mandioquinha e molho de rapadura (R$ 73).

Agora, para quem gosta de se aventurar em opções mais ousadas, a sugestão fica por conta do Pollo contê: filé de frango recheado com muçarela de búfala e presunto, empanado na farinha panko, servido com risoto primavera e chutney de abacaxi (R$ 38). Outra opção deliciosa é o Risoto de ossobuco (R$ 59). Promete!

Já para os fãs de frutos do mar, a casa buscou em Portugal inspirações de suas incríveis e saborosas receitas com bacalhau para harmonizar com o frio. Nomeada a Caçarola à portuguesa, a criação é um delicioso lombo de bacalhau assado sob uma técnica chamada sous vide – sacola plástica selada a vácuo em baixa temperatura -, com pimentão, cebola, azeitona preta, ervas finas, lascas de presunto parma desidratado e arroz com amêndoas (R$ 89,90). Outra novidade é o camarão empanado acompanhado de risoto de arroz negro e gengibre, tartar de maçã verde, emulsão de coco e coulis de moqueca (R$ 79).

Ancho Contê. Foto: Studio Duka

Mignon Roiz. Foto: Studio Duka

Pollo Contê. Foto: Studio Duka

Risoto de Ossobuco. Foto: Studio Duka

Caçarola Portuguesa. Foto: Studio Duka

Sobremesa também temos!

Duas novas sobremesas prometem adoçar e encantar o paladar de quem for conhecer as novidades do Contê. O primeiro é um saboroso brownie crocante (R$ 17,90); enquanto o segundo é um Creme Brullé Romeu e Julieta (R$ 17,90).

Brownie Crocante. Foto: Studio Duka

Drinks & vinhos

Especializada em drinks, está com quatro novos coquetéis. Bucólico: gin, morango, syrop de gengibre, limão e espumante prosecco (R$ 34,90); Superb: gin, chá de frutas vermelhas, morango, limão siciliano, hortelã e tônica (R$ 24,90); Impávido: vodka, limão, purê de lichia e espuma de wasabi (R$ 31); Caliente: cachaça nega fulô, limão, xarope de bergamota, bitter orange (R$ 31,90), além de uma carta com mais de 30 drinks diferentes, entre autorais e clássicos. Já para quem gosta de bons vinhos, o Contê possui uma adega com mais de 242 garrafas de países como Brasil, Portugal, Itália, França, Espanha, Chile, Argentina e África do Sul.

Serviço

Contê Food and Drinks

Onde: 403 Sul, Bloco D

Horário: segunda a sábado, almoço, 11h30 às 16h / jantar, 17h às 23h;

Delivery: iFood e Uber Eats

Para mais informações: @restaurante.conte