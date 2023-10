Conheça os benefícios da pipoca

Versátil, gostosa e prática, a pipoca pode ser aliada na sua dieta

Sempre que falamos dela, logo vem em mente um cinema, uma tarde vendo filmes em casa e momentos de descontração. No entanto, você sabia que a pipoca também pode trazer benefícios para a saúde? Versátil, gostosa e prática, a pipoca pode ser aliada na sua dieta. É isso mesmo, é possível consumi-la de forma saudável, garantindo todos os seus nutrientes sem comprometer a saúde.

Segundo a engenheira de alimentos da Combrasil, Ana Rachel, o milho de pipoca carrega grande valor nutricional que quase ninguém imagina. “Esse alimento dá a sensação de saciedade e melhora o funcionamento intestinal. A pipoca possui, ainda, polifenóis, antioxidantes que agem inibindo a ação dos radicais livres no organismo, diminuindo o envelhecimento precoce, os riscos de doenças cardíacas e a oxidação de colesterol. Apesar de ter um teor calórico, possui boa quantidade de fibras, o que faz deste grão uma fonte de carboidratos de baixo índice glicêmico”, explica.

De acordo com a engenheira de alimentos, os benefícios da pipoca na musculação vão desde o aumento da saciedade até a reposição do glicogênio muscular. “Contribui para a prevenção doenças degenerativas como mal de Parkinson e Alzheimer e alguns tipos de câncer. A pipoca é uma fonte de vitaminas do complexo B, um grupo de micronutrientes que participa de diversas funções no organismo, inclusive do bom funcionamento do sistema nervoso”, revela Ana Rachel.

Porção adequada

A recomendação é uma ingestão de 20g (ou uma xícara e meia) de pipoca por dia, isto é o suficiente para garantir os benefícios oferecidos pelas fibras e vitaminas deste alimento. “Como qualquer outro alimento aliado da dieta, a pipoca também deve ser consumida com moderação. Por este motivo, se você quer ter a pipoca como aliada na dieta sem prejudicar a qualidade da sua alimentação. Opte por sempre consumir este produto com baixa quantidade de sal e com pouca, ou nenhuma, porção de gordura em sua preparação.”, relembra a engenheira de alimentos.

Benefícios da pipoca

Fonte de fibras: a pipoca contém uma quantidade significativa de fibras, essenciais para a saúde digestiva e para a prevenção de problemas como a prisão de ventre. As fibras também ajudam a promover a sensação de saciedade, auxiliando no controle do peso corporal.

a pipoca contém uma quantidade significativa de fibras, essenciais para a saúde digestiva e para a prevenção de problemas como a prisão de ventre. As fibras também ajudam a promover a sensação de saciedade, auxiliando no controle do peso corporal. Rica em antioxidantes: estudos mostram que a pipoca é rica em antioxidantes, como os polifenóis, que ajudam na proteção contra doenças cardiovasculares, câncer e envelhecimento precoce.

estudos mostram que a pipoca é rica em antioxidantes, como os polifenóis, que ajudam na proteção contra doenças cardiovasculares, câncer e envelhecimento precoce. Baixo teor de calorias: a pipoca é um lanche de baixa caloria, especialmente quando comparada a outros petiscos como batatas fritas e salgadinhos industrializados. Um copo de pipoca estourada (sem manteiga) contém aproximadamente 30 calorias.

a pipoca é um lanche de baixa caloria, especialmente quando comparada a outros petiscos como batatas fritas e salgadinhos industrializados. Um copo de pipoca estourada (sem manteiga) contém aproximadamente 30 calorias. Fonte de energia: a pipoca é rica em carboidratos complexos, que são uma excelente fonte de energia para o corpo. Consumir pipoca antes de atividades físicas pode fornecer o combustível necessário para um desempenho satisfatório.

a pipoca é rica em carboidratos complexos, que são uma excelente fonte de energia para o corpo. Consumir pipoca antes de atividades físicas pode fornecer o combustível necessário para um desempenho satisfatório. Grãos integrais: a pipoca é feita a partir de grãos de milho, que são considerados grãos integrais. Os grãos integrais fornecem nutrientes essenciais, como vitaminas do complexo B, vitamina E, magnésio, zinco e ferro.

Dicas para consumir pipoca de forma saudável