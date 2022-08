Conheça 10 restaurantes da 26ª Brasília Restaurant Week com música ao vivo

Festival vai até 28 de agosto com o tema “Música & Gastronomia”

O 26º Restaurant Week, que ocorre em Brasília até dia 28, conta com diversos restaurantes da capital. Você sabia que mutios deles têm música ao vivo? É uma boa pedida para quem quer comer bem ouvindo uma música legal. Da MPB ao pop rock, no almoço ou jantar, são vários os gêneros disponíveis.

Confira 10 casas que apostam na música ao vivo:

Greta Kouzina

As quartas-feiras e quintas-feiras, a partir das 20h, as noites são regadas de jazz, música internacional e MPB. Na quarta sob os vocais de Nathália Cavalcante, e nas quintas com Cléo Monteiro. Já na sexta e no sábado, DJs locais da cidade agitam a casa, no almoço das 13h às 16h, e durante o jantar, das 19h às 22h. Com pratos que homenageiam cantores gregos, os destaques vão para Giórgos Daláras – Dolmadakia, charutinhos de folha de couve recheados com arroz e cordeiro no almoço e o Vassilis Tsitsanis – Arni Stifado, pescoço de cordeiro marinado em vinho e especiarias, servido com xerém agrião e demi glace.

Wine Garden

A casa dispõe de música ao vivo de quarta a domingo, sempre durante o jantar, a partir das 19h. Semanalmente o restaurante varia com sua programação musical, passeando pelos estilos do jazz, MPB, blues e pop, e para esta semana (17 a 21 de agosto), receberá os seguintes cantores: Gael (quarta-feira), Angelotti (quinta-feira), UmKelvin (sexta-feira), Angelotti (sábado), e Fellipe Souljah (domingo). Participante do jantar, os destaques do menu vão para o bobó de camarão, com banana grelhada, batata palha e arroz ou ossobuco com risotto de abóbora e gremolata.

Viande Boutique de Carnes

No Viande Boutique de Carnes, o som fica por conta da MPB com o músico André Migotto, a partir das 19h nas sextas-feiras e nos almoços de sábado e domingo, de 12h às 16h. No menu do festival, os destaques vão para o Baby Beef na Parrilla, com arroz, farofa de cebola e vinagrete e a Costelinha Pork Ribs com barbecue com arroz branco e batata defumada e alecrim durante o almoço.

Bartô

No Bartô, a programação é fixa de sexta a domingo. Na sexta-feira e no sábado é a vez de Ruan Lacerda, no acústico de MPB, com voz e violão, a partir das 20h. No domingo, a partir das 12h30 Live Sax com Jonas Campelo. Os destaques do menu são o Leitão com batata gratinada no almoço e o Polpetone com Fettucine Alfredo no jantar.

Istambul

Outro que aposta em música é o Istambul. A programação vai de quarta à sábado, de 20h às 23h, e domingo de 13h às 16h, com o MPB e Pop Rock do músico Juninho de Souza. Para acompanhar, o Filé a Parmegiana Istambul no almoço e a Paella del Mare no jantar são uma ótima pedida.

Universal

No restaurante Universal, a animação fica por conta do DJ Boy no jantar de quinta à sábado, a partir das 19h. Como prato principal, os clientes podem escolher entre o Penne Salmon e o Filé Rico no almoço, e a Releitura de Filé Vinho e Mel ou o Risoto de Bacalhau no jantar.

Barbacoa

No Barbacoa, no Park Shopping, todas as quartas-feiras, a partir das 20h, a casa oferece um sarau, com curadoria do maestro Thiago Francis, com musicistas da Orquestra Filarmônica de Brasília. No jantar, os clientes podem escolher entre quatro opções de prato principal: Bife de Chorizo, Miolo de Alcatra, Picanha Baby de Cordeiro ou Filé de Salmão.

Doma Rooftop

No Doma Rooftop, de quarta e quinta os agitos são comandados, a partir das 18h, pelos DJs Aly Monteiro e Wesley Lacerda. De sexta a domingo, o almoço recebe artistas como Vemares, Grupo Bom Partido e Gustavo Correria. Durante a noite quem assume o som são os DJs Wesley Lacerda, Marinho e Aly Monteiro respectivamente. O Espaguete de abobrinha ao molho pomodoro (opção vegana) no almoço e o Medalhão de filé mignon ao molho madeira e champignon, guarnecido de risoto de tomate assado no jantar são opções gastronômicas para acompanhar o som.

Primus

No Primus, música é certa às sextas e sábados, a partir das 12h, com o Jajá. Para os apaixonados por carne, vale experimentar o Chorizo guarnecido de linguine na manteiga de sálvia e rúcula no almoço e o Ancho guarnecido de risoto pomodoro e pesto de manjericão como destaques.

Luigi Trattoria

Para quem é apaixonado por música internacional e italiana, a pedida é ir até o Luigi Trattoria às sextas e domingo, a partir das 19h30. Gnocchi Bolognese no almoço e a Panna Cotta, no almoço e jantar, são destaques do menu criado para o festival.

