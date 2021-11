Para todos os gostos! Conheça 10 opções para sua confraternização

Do Plano Piloto às Cidades Satélites, variedades de locais vão desde alta gastronomia, a menus especiais, música ao vivo e espaços mais reservados

As confraternizações sempre reservam momentos especiais. Marcam reencontros de amigos de infância, da escola, faculdade, ao bate-papo descontraído com os colegas de trabalho, os encontros entre familiares mais distantes e até mesmo novas amizades com os amigos dos amigos.

Para tornar o momento ainda mais prazeroso e memorável, um dos principais protagonistas é o local onde será a comemoração. Alta gastronomia, música ao vivo, happy hour, menus especiais, acessibilidade, entre vários outros quesitos fazem parte desta escolha. Com este propósito, este roteiro apresenta 10 opções de restaurantes/barzinhos para você poder confraternizar em grande estilo em Brasília, desde o Plano Piloto às Cidades Satélites.

Aposte na Alta Gastronomia!

Steak Bull

A famosa grife brasiliense de churrascarias Steak Bull, é adorada e aclamada na capital pelo seu serviço de excelência e alta gastronomia, com cortes de carnes exclusivos, buffet e sushi premium, além da vista panorâmica do salão para o deslumbrante Lago Paranoá. Há cinco anos em Brasília, a casa possui uma agenda bastante agitada, onde recebe diversas reuniões de negócios, eventos corporativos, aniversários e confraternizações. Atualmente conta com duas unidades: Steak Bull – Lago Sul e a Steak Bull Gourmet, Asa Norte.

Na unidade do Lago Sul, a marca conta com dois pacotes, o Silver que dispõe de um rodízio de carnes, buffet com pratos quentes e frios, massas e sushi, open bar de bebidas não alcoólicas por três horas com água, suco e refrigerante (R$ 165 por pessoa).

E o pacote Gold com rodízio de carnes, buffet com pratos quentes e frios, massas e sushi, open bar de bebidas alcoólicas e não alcoólicas por três horas com três opções de rótulos de cervejas, caipirinha e caipiroska, água, suco e refrigerante (R$ 178 por pessoa). Vale lembrar que a churrascaria também conta com uma sala para eventos com capacidade para 30 pessoas.

Steak Bull Gourmet

A churrascaria ocupa um grande espaço nas dependências do Let’s Brasília Hotel, no Setor Hoteleiro Norte, e foi lançada justamente com foco em eventos corporativos e sociais. Para este final de ano, a casa conta com dois pacotes para grupos acima de 15 pessoas, dispondo de um buffet de saladas, pratos quentes e cortes de carnes especiais, servidos à mesa, sobremesas e bebidas.

Entre os cortes nobres estão a picanha e o filé mignon importado da Argentina, além da costela premium, bife de chorizo e bife ancho, todos da linha Angus, entre outros cortes suínos e aves.

Pacote 1: buffet completo, cardápio de bebidas com água, suco, refrigerante e chopp, uma sobremesa entre torta alemã, cheesecake, panna cotta ou pudim de leite condensado (R$ 115 por pessoa, duração de três horas).

Pacote 2: buffet completo, cardápio de bebidas com água, suco e refrigerante, uma sobremesa entre torta alemã, cheesecake, panna cotta ou pudim de leite condensado (R$ 89 por pessoa, duração de três horas).

Rio Bistrô

O Rio Bistrô é um pedacinho da cidade maravilhosa na capital. Para esse período de confraternizações a casa preparou duas opções especiais, a primeira é um menu em quatro etapas com mini empratados servidos durante todo o evento, entre as opções estão o picadinho de filé mignon, bobó de camarão e risoto de banana da terra com costela, além de opções vegetariana como o tomate seco com búfala. Sem bebidas inclusas o menu sai a partir de R$ 89 (por pessoa), já com bebidas inclusas custa a partir de R$ 129 (por pessoa).

Já a segunda opção é um jantar completo em três etapas, onde o cliente pode escolher uma entrada, prato principal e sobremesa do cardápio da casa, a partir de R$ 75 por pessoa.





Em ambos os pacotes o menu também pode ser composto de bebidas que incluem água com e sem gás, refrigerantes tradicionais e sem açúcar, e suco de laranja. Há também a opção que inclui bebidas alcoólicas, podendo escolher entre dois rótulos de cerveja e espumante brut rosé, com valores a combinar.

Pobre Juan

Com 13 restaurantes espalhados pelo Brasil, incluindo um na capital, a grife Pobre Juan criou diversas opções de menus e serviços para confraternizações.

Para o café da manhã, a Pobre Juan oferece um buffet completo com pão de queijo, variedade de pães e frios, bolos, frutas, sucos, chás e café.

Já para almoço e jantar, o cliente pode escolher entre três menus: clássico, especial e premium, ambos oferecem três opções de entrada, um prato principal, três acompanhamentos e uma sobremesa. As bebidas inclusas são água, sucos e refrigerantes, e as alcoólicas são negociadas a partir da demanda do cliente. Os pacotes custam a partir de R$ 196 por pessoa.

Cafe de La Musique

As margens do Lago Paranoá o Cafe de La Musique Brasília conta com dois ambientes incríveis para os brasilienses poderem desfrutar do melhor da alta gastronomia e shows musicais.

No primeiro espaço, o dinning club, a cozinha é comandada pelo chef Edu Reis, sob curadoria do chef Lui Veronese, e para este final de ano o spot apresenta três pacotes para confraternizações: silver, gold e diamond food, para grupo com até 150 pessoas.

No pacote silver, o cliente pode escolher até cinco aperitivos de nove disponíveis no menu. Entre os destaques estão as croquetas de cordeiro, lula crocante, canapé de tartar de salmão, tiras de filé ao molho agridoce e torta de limão (R$ 185 + 13% de taxa de serviço, por pessoa).

Já no gold, o menu dá direito a duas entradas com destaque para as Ostras tempurá e Carpaccio de La Musique, dois pratos principais entre eles o Risoto de camarão e o Salmão grelhado ao envolvo de parma, e uma sobremesa, torta de limão, o tiramissu ou o tartelete (R$ 215 + 13% de taxa de serviço, por pessoa).

Última opção de pacote, o diamond dá direito a três entradas, entre elas o estão o Cone de camarão e as Ostras tempurá, além da escolha de três pratos principais, entre as opções de destaque está o Ancho ao molho de chocolate com arroz cremoso de cabotis, e uma sobremesa (R$ 295 + 13% de taxa de serviço, por pessoa).

Brazilian Paradise

O segundo espaço para confraternizações no Cafe de La Musique Brasília é o Brazilian Paradise, esse fica à beira do lago e sua reserva está dedicada a eventos corporativos com grupos a partir de 300 pessoas.

Entre as opções de pacotes gastronômicos estão os menus de coquetel volante: com cinco empratados, entre eles toast de carpaccio, camarão empanado na farinha panko e queijo coalho com mel trufado (a partir de R$ 189 por pessoa); E o pacote Brasas: um menu de churrasco com cortes especiais com destaque para o bife de chorizo, picanha, brisket, costela assada no chão e o choripan (a partir de R$ 189 por pessoa).

Já o pacote de bebidas e a parte por pessoa, com água sem gás, refrigerante, cerveja, vodka, gin, whisky, espumantes brut e rosé, vinhos branco e tinto, além de caipiroskas com três opções de sabores a escolha do cliente.

Para as empresas que querem alugar o espaço por inteiro e ter exclusividade, o espaço também preparou um pacote onde oferece estrutura de palco, locação de sol, painel de led, decoração temática, equipe de segurança, auxiliares de limpeza, brigadistas, entre outros serviços. Para mais informações e valores (61) 99983-6016.

A Vila Cozinha e Bar

Há dois anos no mercado gastronômico, a marca A Vila Cozinha & Bar conta com três unidades na capital: Asa Norte, Águas Claras e Riacho Fundo, com conceito que une na alta gastronomia, coquetelaria e música ao vivo. Para as confraternizações de final de ano, a casa propõe três pacotes para os brasilienses.

A primeira opção inclui água, suco, refrigerante, chopp, porções de batata frita, pastel de queijo e frango a passarinho. O pacote custa R$ 100 por pessoa. A segunda opção dispõe de água, suco, refrigerante, chopp, cerveja, porções de batata frita, pastel de queijo, frango a passarinho e tiras de alcatra. R$ 130 por pessoa. Enquanto o último pacote oferece água, suco, refrigerante, chopp, cerveja, caipiroska, porções de batata frita, pastel de queijo, frango a passarinho e tiras de alcatra. R$ 160 por pessoa.

Fogo Prime

Prestes a completar um ano agora em dezembro, a churrascaria Fogo Prime é a primeira do segmento de alto padrão no Riacho Fundo II. Administrada pelo mesmo grupo dono da famosa grife Steak Bull, a marca preparou um pacote especial para as comemorações de fim de ano. Com dois salões que comportam até 300 pessoas em cada, sendo que um deles tem-se a opção de ficar totalmente exclusivo para o evento, atualmente a marca conta com duas opções de pacotes:

Prime, rodízio de carnes nobres, buffet completo com massas, sushi, pratos quentes e frios, água, sucos e refrigerantes (R$ 82,95);

Prime Plus, rodízio de carnes nobres, buffet completo com massas, sushi, pratos quentes e frios, água, sucos, refrigerantes, chopp, caipirinha e caipiroska (R$ 103,95).

Serviços

Steak Bull – Lago Sul

Onde: SCES, Tr. 2, ao lado do Pier 21

Horário de funcionamento: segunda a sábado, 12h às 0h; domingo, 12h às 22h

Para mais informações e reservas: (61) 99664-1617

Steak Bull Gourmet

Onde: Setor Hoteleiro Norte, Q. 5, Bl. B – Hall do Let’s Brasília Hotel

Horário de funcionamento: diariamente, 6h às 0h;

Para mais informações e reservas: (61) 99994-4218

Rio Bistrô e Lounge

Onde: 404 Sul

Horário de funcionamento: segunda a quinta, 12h às 15h, 19h às 23h; sexta-feira, 12h às 15h, 19h às 0h; sábado, 12h às 16h, 19h às 0h; domingo, 12h às 16h

Para mais informações e reservas: (61) 3321-1412

Pobre Juan Brasília

Onde: Shopping Iguatemi, Lago Norte

Horário de funcionamento: Segunda a sábado, 12h às 15h / 19h às 23h; domingo, 12h às 20h

Para mais informações e reservas: (11) 9 5129-0489

Cafe de La Musique Dining Club

Onde: Onde: SCES, Tr. 2, ao lado do Pier 21

Horário de funcionamento: quarta e quinta, 18h às 0h; sexta e sábado, 12h às 2h; domingo, 12h às 20h;

Para mais informações e reservas: (61) 9 9803-1867.

Cafe de La Musique Brazilian Paradise

Onde: Onde: SCES, Tr. 2, ao lado do Pier 21

Horário de funcionamento: sexta, sábado e domingo, 12h às 2h

Para mais informações e reservas: (61) 9 9983-6016

A Vila – Asa Norte

Onde: Setor Comercial Norte Q. 3, Bl. C, Lj. 1

Horário de funcionamento: terça a sábado, 11h30 às 2h; domingo, 11h às 0h;

Para mais informações e reservas: (61) 99958-1587

A Vila – Águas Claras

Onde: QS 3, em frente ao Pistão Sul

Horário de funcionamento: terça a quinta, 11h30 às 1h; sexta e sábado, 11h30 às 2h; domingo, 11h30 às 0h

Para mais informações e reservas: (61) (61) 99880-5077

A Vila Cozinha & Bar – Riacho Fundo II

Onde: Complexo Aquarium, Qn 9, A, Cj. 3, Av. Central Riacho Fundo II;

Horário de funcionamento: terça a quinta, 16h às 1h, sexta e sábado, 16h às 2h; domingo, 12h às 0h

Para mais informações e reservas: (61) 99611-4729

Fogo Prime

Onde: Complexo Aquarium – Riacho Fundo II

Horário de funcionamento: diariamente, 12h às 15h, 19h às 23h

Reservas: (61) 99669-3515