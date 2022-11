Confeitaria lança cardápio para almoço sem glúten e sem lácteos

O menu de almoço está disponível somente para consumo na loja

A Quitutices Confeitaria (315 Sul) – já reconhecida por sua linha de bolos, doces e salgados sem glúten e sem lácteos -, agora, também está com um cardápio para o almoço, das 12h às 14h30. O menu – elaborado pela proprietária da marca, a chef Inaiá Sant’Ana – traz, inicialmente, duas opções de saladas, três pratos principais e três sanduíches elaborados em pães artesanais feitos na casa, tudo sem glúten e sem lácteos e com total segurança alimentar para celíacos ou alérgicos à proteína do leite de vaca. Os produtos podem conter ovos, castanha-de-caju, oleaginosas e traços de soja, nozes, avelã e amendoim.

O cardápio para o almoço reforça os valores da Quitutices: segurança alimentar, qualidade e inclusão, por meio do acolhimento, sabores afetivos e empatia. “Nossa proposta é trazer a inclusão social e alimentar por meio da gastronomia, porque as pessoas que têm restrições ou alergias alimentares acabam deixando de participar de alguns momentos importantes, pois as comemorações e encontros sociais acontecem, geralmente, em torno da mesa, sempre há comida presente nas celebrações. No caso do almoço, a ideia é que alérgicos e não alérgicos possam ter o prazer de almoçarem juntos, com tranquilidade e segurança alimentar, sem risco de contaminação cruzada”, explica a chef Inaiá Sant’Ana.

Dentre as opções do cardápio estão duas saladas – caesar salad (mix de folhas verdes, frango crocante, queijo vegano, molho caesar, croûtons e azeite, a R$ 38); e salada simples (mix de folhas verdes, tomate-cereja, cenoura ralada, manjericão e azeite, a R$ 25); e três pratos principais com sabor de almocinho caseiro. São eles: estrogonofe de frango (feito com molho de tomate artesanal e creme vegetal A Tal da Castanha, servido com arroz e batata palha, a R$ 52); picadinho Quitutices (picadinho de carne servido com arroz branco, farofa da casa e couve crispy, a R$ 55); nhoque de batatas inglesa e baroa ao molho de tomate com carne de panela desfiada, a 49,90). As porções são individuais.

Já os sanduíches, dependendo da fome, podem até ser compartilhados. Há três sugestões: linguiça artesanal na baguete com repolho roxo, conserva de mostarda em grãos, cebola caramelizada, queijo vegano, rúcula e azeite, a R$ 48); frango crocante no ciabatta, conserva de mostarda em grãos, molho caesar, cebola roxa e mostarda dijon, a R$ 38); e rosbife no pão ciabatta com mostarda dijon, queijo vegano, cebola caramelizada, agrião, conserva de mostarda em grãos, a R$ 55).

O menu de almoço está disponível somente para consumo na loja.

Quitutices Confeitaria

CLS 315, Bloco A, Loja 33. (61) 98303-5396, (61) 3543-5057.

Segunda, das 12h30 às 20h. Terça a sábado, das 10h às 20h.