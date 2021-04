Complexo Gastronômico lança buffet no almoço com todas as culinárias da marca

Novidade reúnes preparos do Empório Árabe, Dolce Far Niente, MaYuu Sushi e Dólar Furado Burger

O Complexo Gastronômico está com novidade para o almoço: um buffet que reúne preparos de todos os restaurantes do conglomerado, comandado pela chef Lídia Nasser. Para os apaixonados pela diversidade culinária e com espírito livre para experimentar novos sabores, essa é a oportunidade para aproveitar um pouco de cada cozinha. Servido diariamente, das 11h30 às 16h, o buffet traz variedades das culinárias árabe (Empório Árabe Restaurante), italiana (Dolce Far Niente), japonesa (MaYuu Sushi) e fast-food (Dólar Furado Burger).

O buffet está disponível nas unidades de Águas Claras e do Sudoeste, a R$ 69 por pessoa, de segunda a sexta-feira. E aos fins de semana, a R$ 89 por pessoa. No Complexo Gastronômico de Águas Claras, o buffet é servido no espaço do Empório Árabe. No Sudoeste, no da Dolce Far Niente. Mas, para honrar o conceito de interação do conglomerado, o consumo dos pratos poderá ser, também, nos espaços dos outros restaurantes.

MÚSICA AO VIVO

Com o novo horário de atendimento das casas, por ocasião decreto em contenção à Covid-19, a Dolce Far Niente passa a contar com música ao vivo, nos almoços e nos jantares, tanto em Águas Claras como no Sudoeste: das 12h às 14h e das 19h às 21h. Couvert: R$ 12. Classificação indicativa: livre.

CARDÁPIO DO BUFFET

A chef Lídia Nasser promete um cardápio bem variado para o buffet, com clássicos da cozinha árabe, sushi e sashimi fresquinhos, burgers e batatas do Dólar Furado Burger, massas, risotos, pães, focaccias e pizzas da Dolce Far Niente, além de frios e saladas.

Crianças: até 6 anos não pagam; de 7 a 10, pagam meia; e a partir de 11 anos, pagam inteira.

Além do buffet, os demais serviços das casas prosseguem sem alteração, incluindo os cardápios à la carte e horários de atendimento. Para consumo no local, das 11h às 21h; para delivery ou take out (retirada no local), das 11h às 22h.





SERVIÇO

Complexo Gastronômico – Águas Claras

Endereço: Avenida Castanheiras, Lote 1060, Loja 24, Ed. Vila Mall

Telefone: (61) 3451-4750



Complexo Gastronômico – Sudoeste

Endereço: CLSW 304 Bloco B, Ed. Oásis Center, Loja 66, Brasília

Telefone: (61) 3451-4751

Horário de Atendimento nas duas unidades:

Das 11h às 21h, para consumo no local. Das 11h às 22h, para delivery ou take out (retirada no local).

Plataforma de delivery próprio: https://complexogastronomico.com.br/menu

Áreas atendidas pelo Delivery:

Águas Claras (toda a cidade); Park Way próximo a Águas Claras, da quadra 1 à 5; Taguatinga Norte (da QNA à QNH, QI, QNL (quadras pares, da 2 A 12; ímpares, da 1 a 23); Taguatinga Sul (da QSA à QSE); Areal (QS 1, 3, 5 e 7); Guará 1 e 2; Lúcio Costa e Super Quadra Brasília (SQB); Vicente Pires; Arniqueiras; Colônia Agrícola Samambaia.



Sudoeste, Octogonal, SMU, Cruzeiro Novo, Cruzeiro Velho, Asa Sul, Asa Norte, SAAN, SIA, SGCV, Setor Policial Sul, Noroeste, Lago Sul (QI e QL 1 a 22), Lago Norte C.A., SHTN, Candangolândia, Vila Telebrasília.