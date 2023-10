Como aproveitar o fim de ano para alavancar o caixa do seu negócio na área gastronômica

Executivas do Grupo Simão orientam como aproveitar o período para faturar mais

O final do ano está se aproximando e, com isso, as muitas festas de confraternização normalmente regadas a bebidas e comidas de todos os tipos. Há os que preferem sair para comemorar com amigos, empresas que contratam buffets para reunir os funcionários em clima de festa e também há quem prefira celebrar pedindo um delivery diferenciado. O fato é que a gastronomia está em tudo e os negócios gastronômicos também.

De acordo com Mislene Lima, especialista em encantamento ao cliente e líder de vendas do Grupo Simão, empreendimento com mais de 30 anos de tradição que reúne nove empresas e mais de 100 funcionários, o final do ano é uma época perfeita para quem alavancar a caixa do negócio. “É preciso aproveitar as oportunidades e realmente chamar os clientes para a comemoração. O empresário pode inventar um prato novo, criar uma noite especial com convites fechados ou dar desconto para as empresas que comemorem com os funcionários”, sugere.

Para Lidiane Bastos, CEO do Grupo Simão, além do clima de festas que leva as pessoas a saírem e confraternizarem mais, normalmente com bebidas e comidas, não se pode esquecer que o final de ano também é a época do 13º salário, quando as pessoas estão com mais dinheiro no bolso. “Muitas vezes é no fim do ano que elas decidem gastar um pouco mais indo a um restaurante especial ou levando os familiares para comer fora, por isso os estabelecimentos precisam aproveitar essa vontade, que já é natural”, orienta.

Confira sugestões das executivas para aproveitar o fim do ano e alavancar o caixa do seu negócio:

Ofereça um cardápio especial: é possível inovar através de pratos temáticos referentes ao Natal, Ano Novo e outras festividades.

Ofereça uma experiência diferente: unir os pratos oferecidos a experiências, como um rodízio inovador, um momento à luz de velas ou a possibilidade de fazer a refeição em um ambiente diferenciado ajuda a atrair e conectar.

Pacotes e descontos para as festas de fim de ano: estimule a reserva de grupos grandes, como a de funcionários das empresas.

Inove na decoração e nos utensílios: a beleza também é importante, especialmente quando se trata de celebrar. “O Natal, por exemplo, pede acessórios nas cores vermelha e verde, como toalhas, guardanapos e pratos.”, afirma Lidiane.

Venda cartões-presente e produtos relacionados a sua marca, como molhos e temperos em embalagens especiais. “O fim de ano também é época de presentear, e se você oferecer alternativas para os clientes, também pode aumentar a receita”, sugere Mislene.

Se organize para atender as celebrações em festas e eventos privados: pode valer a pena aproveitar a alta demanda.

Ofereça entretenimento: investir em música ao vivo, por exemplo, pode ser um diferencial para atrair público.

Promova: use estratégias para divulgar seu negócio, o que pode significar desde folhetos e cartazes que atrairão os clientes que já o frequentam, como campanhas em redes sociais e publicidades locais. Também faça parceria com outros estabelecimentos.

Mislene Lima é especialista em encantamento ao cliente e líder de vendas do Grupo Simão, empreendimento com mais de 30 anos de tradição que reúne nove empresas e mais de 100 funcionários. Já Lidiane Bastos é administradora de empresas e CEO do Grupo Simão, empreendimento com mais de 30 anos de tradição que reúne nove empresas e mais de 100 funcionários.