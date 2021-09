Riacho Fundo tem a melhor comida de boteco do DF

O petisco Bolinho de Salmão servido com molho de gengibre, do Bem Amigos Bar, concorreu com mais 14 participantes, que disputaram o festival gastronômico Comida Di Buteco e levará Brasília para disputa de melhor boteco do país

Estreante no concurso Comida di Buteco, o Bem Amigos Bar, do Riacho Fundo, levou o título de melhor boteco de Brasília. O resultado foi anunciado nesta terça-feira (31/08), em cerimônia de premiação restrita, seguindo todos os protocolos de segurança. Estavam presentes representantes dos bares participantes do concurso, a organização do evento, patrocinadores, a secretária de Turismo do DF, Vanessa Mendonça, e a diretora técnica do Sebrae-DF, Rose Rainha.

Um dos proprietários do Bem Amigos Bar, Elvis do Nascimento, disse que desde 2015 tentava participar do concurso, mas nunca havia sido escolhido. Com a vitória, vai representar Brasília na etapa nacional. “Sempre houve a expectativa, mas só dessa vez conseguimos participar e, mesmo com a pandemia, conseguimos superar e estar aqui. O trabalho e o esforço foram recompensados com a vitória e essa vitória é um sinal de que poderemos vencer o nacional”, emocionou-se o empresário.

Bem Amigos Bar é o campeão do concurso Comida di Buteco em Brasília. Foto: Divulgação

O segundo colocado no concurso foi o GoodFellas Cine Bar, de Taguatinga, com o petisco “Disco de mandioca com alho-poró na cama de palha de batata-doce com rabada desfiada na cerveja preta coberta com queijo coalho gratinado”. Já o terceiro lugar coube ao Dikantu Bar, da Asa Norte, com “Carne de sol com creme de mandioca e batata”.

Nós temos botecos que podem competir com a posição de os melhores do país. São criativos, inovadores e guerreiros Vanessa Mendonça, Secretária de Turismo do DF

2º colocado – Disco de mandioca com alho-poró na cama de palha de batata-doce com rabada desfiada na cerveja preta coberta com queijo coalho gratinado, do GoodFellas Cine Bar. Foto: Divulgação

3º Colocado – Carne de sol com creme de mandioca e batata, do Dikantu Bar. Foto: Divulgação

A secretária Vanessa Mendonça participou do evento e afirmou que é um orgulho falar sobre os botecos de Brasília. “Nós temos botecos que podem competir com a posição de os melhores do país. São criativos, inovadores e guerreiros. A Secretaria de Turismo levou alguns embaixadores a dois estabelecimentos e eles ficaram encantados. Contem com o nosso incentivo e de todo o nosso governo para continuarem fazendo a diferença pelo olhar do turismo gastronômico do Distrito Federal”, declarou.

Para a diretora do Sebrae-DF, Rose Rainha, “o evento fortalece o turismo interno e externo e oportuniza as pessoas conhecerem os bares e os valores que cada receita possui”. O Sebrae vai traçar um diagnóstico dos empreendimentos junto com os proprietários para identificar que tipo de qualificação e assessoria eles precisam.

“O Comida di Buteco contribui para a gastronomia da cidade, incentivando as pessoas a descobrirem esses estabelecimentos e experimentarem esses petiscos, que são criados especialmente para o evento. Isso fortalece o turismo feito pelos moradores que têm a oportunidade de conhecerem novos locais e regiões e pelos visitantes que vêm à cidade exclusivamente no período para conhecer os botecos e as receitas”, considerou a coordenadora do Comida di Buteco em Brasília, Ana Carolina.

Concurso Comida di Buteco

O Concurso Comida di Buteco acontece em 21 cidades do país. Em Brasília, 15 botecos foram selecionados para participarem do concurso Comida di Buteco 2021. Todos esses estabelecimentos desenvolveram as receitas de petiscos contendo uma ou mais raízes. A tradição do evento é oferecer essas criações a um preço justo. Pela regra, é eleito o melhor Buteco da cidade e não o melhor petisco. Na primeira etapa, em cada uma das cidades participantes, os bares pré-selecionados apresentam os petiscos criados especialmente para a competição.

O público e um corpo de jurados visita, vota e elege o campeão, avaliando quatro categorias: petisco, atendimento, higiene e temperatura da bebida. O petisco leva 70% do peso da nota e as demais categorias 10% cada uma. O voto do público vale 50% do peso total e dos jurados 50%. Na segunda etapa, uma nova comissão de jurados, escolhida especificamente para esse momento, visita os campeões de cada cidade avaliando sua performance nas mesmas quatro categorias (petisco, atendimento, temperatura da bebida e higiene). Cada campeão recebe três jurados, que elegem o melhor buteco do Brasil. Agora o Bem Amigos Bar concorrerá ao posto de melhor buteco do Brasil, disputando com os campeões das demais 20 cidades participantes.