Cervejaria Colorado apresenta a Colorado Orgânica, sua primeira cerveja com certificação orgânica

A primeira Colorado Orgânica é uma fruit beer de cambuci. O produto está à venda na Toca do Urso, Bar do Urso e pelo site da marca

Conhecida por valorizar os ingredientes brasileiros em suas receitas, a Cervejaria Colorado inova mais uma vez e traz para o mercado a primeira cerveja orgânica da marca, e a primeira da Ambev no Brasil: a Colorado Orgânica. Uma cerveja que uniu tecnologia com o respeito ao uso da terra.

Para criar a Orgânica, Colorado apostou em uma fruit beer feita com cambuci. Este fruto é produzido em Sistemas Agroflorestais, chamados de SAFs, os quais combinam culturas agrícolas com árvores florestais e frutíferas na mesma área para adquirir uma utilização mais eficiente dos recursos naturais como solo, água e energia.

Assim, com apoio ao agricultor que mantém a floresta em pé, Colorado oferece uma nova opção de bebida aos consumidores: uma cerveja que tem a fruta como protagonista. Leve, com coloração dourado claro, não filtrada e amargor suave.

O Cambuci é um fruto típico da mata atlântica, levemente ácido e extremamente aromático, conferindo à cerveja notas cítricas e herbais. A novidade chega com 4% de álcool e 10 de IBU.

“A Colorado é uma cervejaria artesanal que enaltece e prioriza os ingredientes e sabores brasileiros. Fomos buscar um pouco da nossa cultura alinhada com a valorização do trabalho de pequenos e microprodutores agrícolas”, explica Daniel Carneiro, gerente de marketing de Colorado.

Cerveja Colorado orgânica. Foto: Divulgação

Para conquistar a certificação orgânica, a cervejaria passou por diversas etapas para cumprir todas as exigências feitas pelo órgão regulador. “É um processo minucioso que inclui toda a cadeia produtiva. A nossa cervejaria de Ribeirão Preto mantém um rigoroso sistema de limpeza e assepsia para garantir que a produção da cerveja não tenha nenhum contato com produtos que ainda não sejam orgânicos”, comenta Carneiro.

A novidade pode ser encontrada em redes de varejo, bares, restaurantes, lojas especializadas em todo Brasil, na loja online da marca https://lojaonline.cervejariacolorado.com.br/, na Toca do Urso, no Bar do Urso, Empório da Cerveja e na Raízs, e-commerce de orgânicos.