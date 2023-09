Cinco dias essenciais e uma receita exclusiva para o Dia do Churrasqueiro

Planejar aquele churrasco de fim de semana envolve muito mais que apenas um tipo de comida

No dia 30 de setembro é comemorado o Dia do Churrasqueiro, personagem central nas festas e encontros de família. E, para homenagear os mestres do fogo e da brasa, a Marfrig traz uma receita exclusiva e cinco dicas essenciais para aprimorar as habilidades na grelha.

Planejar aquele churrasco de fim de semana envolve muito mais que apenas um tipo de comida. Para ajudar a organizar e fazer com que o churrasco fique na medida certa, Rodolfo Souza, churrasqueiro e gerente da Casa Montana – e também conhecedor de pecuária – explica que a escolha da carne faz toda a diferença. Confira as dicas.

1. Cortes mais indicados

Selecionar cortes com marmoreio e acabamento perfeito é essencial. “Entre as opções mais populares estão a picanha, a fraldinha, a costela e o bife ancho. Essas carnes possuem um marmoreio adequado, que as deixam mais suculentas e saborosas quando assadas. O ato de cortar pode ser feito no sentido contrário as fibras para servir o convidado”, diz Souza.

2. Carvão de boa qualidade

O fogo e a brasa são elementos centrais no preparo do churrasco. Para atingir o ponto ideal é necessário entender os segredos desse processo. “É fundamental utilizar sempre carvão de qualidade, que garanta uma temperatura estável e prolongada. Além disso, o acendimento correto é essencial para evitar o sabor desagradável de fumaça na carne”.

3. Controle da temperatura da churrasqueira

Outra dica importante de Rodolfo Souza é o controle da temperatura da churrasqueira. “É preciso estar atento ao tempo de grelha de cada carne, para não ficarem ressecadas ou mal passadas demais”, observa ele.

4. Acompanhamentos e tempero

A escolha dos acompanhamentos também é um dos segredos para um churrasco memorável. “Além dos tradicionais arroz, farofa e vinagrete, é possível inovar e surpreender a todos com opções de saladas, batatas assadas e pães especiais. A variedade de acompanhamentos ajuda a satisfazer os gostos de todos os convidados”.

Quanto ao tempero da carne, além do já consagrado sal grosso, Souza indica sal de parrilla e flor de sal para temperar a carne após assada, pois ajuda a manter a suculência e maciez.

5. Itens essenciais

Além das técnicas específicas para o preparo do churrasco, existem também itens essenciais que todo churrasqueiro precisa ter à disposição. “Uma boa faca de corte, um pegador de carne e uma tábua de corte são fundamentais para facilitar todo o processo. E, para completar, uma caixa térmica para gelar as bebidas e um avental personalizado são detalhes que agregam charme e estilo à ocasião”, completa.

Rodolfo Souza desvenda ainda alguns mitos em torno do preparo para um churrasco perfeito. Não é necessário, por exemplo, lavar a carne antes de ir para a grelha. “No máximo passar um papel toalha para tirar o excesso que ficou na peça”.

Sobre a máxima de quanto mais gordura, mais macia é a carne, ele conta que há controvérsias. “A gordura é um acabamento que traz sabor a determinados cortes, mas não necessariamente vai impactar na maciez”. E, para finalizar, diz que não esquentar o espeto antes de colocar a carne para assar é um rito dispensável.

Confira abaixo uma receita exclusiva da Marfrig, detentora das marcas Bassi, Bassi Angus, Montana e Montana Steakhouse:

Receita exclusiva Marfrig – Cupim na grelha rápido e prático

Ingredientes:

1 cupim de 1,5kg

1 Maçã verde

1 Gengibre

Shoyu e sal a gosto

Modo de preparo:

