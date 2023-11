Churrasqueiro inaugura espaço de gastronomia em Brasília

A casa promete oferecer o melhor do churrasco feito na parrilla, cortes especiais defumados, sanduíches grelhados e o famoso Carreteiro do Don, criação do chef

O mestre-churrasqueiro e assador profissional Don Vittório inaugurou, na semana passada, um espaço de culinária feita no fogo na região do Sudoeste. A casa promete oferecer o melhor do churrasco feito na parrilla, cortes especiais defumados, sanduíches grelhados e o famoso Carreteiro do Don, criação do chef.

A ideia de abrir uma casa para receber o público surgiu no início de 2023. Don Vittório, já conhecido por preparar grandes pratos eventos de rua, agora conta com um local fixo na quadra 100 do Sudoeste. O chef tem cerca de 20 anos de experiência com serviços de buffet, churrascos intimistas, grandes eventos, competições gastronômicas e atendimento a celebridades.

A casa funciona de segunda a sexta-feira, das 18h às 23h.

Serviço:

Don Vittorio Comida de Fogo

De segunda a sexta-feira, das 18h às 23h

Quadra 100, bloco A – Sudoeste, Brasília-DF

Mais informações: (61) 99317-3292 | [email protected]