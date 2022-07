Chefs se inspiram em receitas de família para o Dia dos Avós

Data é celebrada nesta terça-feira, 26 de julho; restaurantes de Brasília vão oferecer receitas de vovós no menu

Nesta terça-feira, 26 de julho, é celebrado o Dia dos Avós. Nada melhor do que aproveitar a data provando um prato afetivo. E quem não gosta de um sabor caseiro? Foi por isso que casas de Brasília trouxeram para o menu a peculiaridade das receitas como uma maneira de homenageá-los e também de contar um pouco de suas histórias por meio dos pratos.

Apaixonado pelo mousse da vovó, ou melhor, da dona Ismênia Albano, o chef Gabriel Bla’s, do Bla’s (406 Norte), trouxe, literalmente, a sobremesa para o menu de seu restaurante. O Mousse da vovó (R$15,90) é preparado com mousse congelado de chocolate meio amargo, whisky e praliné de baru. “Esse mousse me remete à infância, por isso também tem um valor sentimental. E quis passar isso aos nossos clientes, trazer, inclusive, esse sabor de doce caseiro. E é um sucesso! Todos que experimentam elogiam e voltam para degustar”, explica.

O preparo ganhou uma nova versão e pode ser saboreado também no Texturas de Chocolate (R$ 36,90): Ganache quente, mousse da vovó gelado, nougat de amendoim, marquise de chocolate, frutas vermelhas, crumble de cacau e tuille.

No francês Le Parisien (103 Norte), o chef Leandro Nunes buscou referências da sua avó para criar os saborosos pratos da casa. “Despertei o amor pela cozinha observando minha avó. Então, hoje ser um profissional apaixonado pela gastronomia tem uma parcela de contribuição que veio dela. Por isso, sempre trouxe algo das minhas raízes para as receitas”, enfatiza o chef.

No menu, Cassoulet (R$84): cozido de feijão branco, linguiça suína, paleta de cordeiro, cenoura e um toque de tomate. Finalizado com farofa de ervas. Por mais R$36, adicione confit de coxa de pato. Há ainda a Codorna (R$94) recheada com cogumelos paris e farofa de pão trufada sobre uma polenta mole e finalizada com demi glace. Para sobremesa, um delicioso Bolo de macaxeira (R$32) com Leite de coco e limão tahiti.

No Olinda Comida Nordestina (Taguatinga) não seria diferente. Receitas típicas do Nordeste fazem sucesso por lá. Passada de avó para filho até chegar no neto Romão Olinda, que hoje comanda o restaurante, um dos pratos que não pode ficar de fora é o saboroso Rubacão (a partir de R$ 52), que leva arroz de leite, feijão verde, paio, carne de sol, queijo coalho, costela de porco, pé de porco, costela de boi e nata; e o Baião de dois (a partir de R$58), feito de arroz com feijão, incrementado com queijo coalho, linguiça, bacon e carne seca.

“O rubacão sempre foi um prato servido nos almoços de família, então foi uma receita que foi passada de geração para geração. Minha avó passou para o meu pai e, consequentemente, os netos também aprenderam, pois tem todo esse lado afetivo”, ressalta Romão.

Outro chef que também homenageia a avó é Marcello Lopes, do Blend Boucherie (412 Norte). Ele conta que a maioria das suas receitas são inspiradas nos pratos que comia quando criança, principalmente aqueles ensinados por sua segunda mãe. Entre elas, a polenta mole com grana padano, que está entre as guarnições que, hoje, fazem mais sucesso em seu restaurante.

“Minha vó me ensinou muita coisa que eu sei hoje. Ela é uma das minhas maiores referências na cozinha. Então, trouxe para o nosso menu, uma receita dela, para que as pessoas pudessem sentir esse gosto de comida de vó, comida caseira”, conta. O Blend Boucherie segue um conceito de butique de carnes, onde o comensal escolhe a proteína e as guarnições são servidas em sistema de rodízio. O valor varia de acordo com a carne selecionada.

Bla´s Cozinha de Culturas

Endereço: CLN 406 Bloco D Loja 38

Telefone: (61) 3879-3430

Horário de funcionamento: terça a sábado das 12h às 16h; quarta a sábado das 19h às 23h; e domingo das 12h às 16h

Siga: facebook.com/blas406 e instagram.com/blas406

Le Parisien Bistrot

Endereço: CLN 103, bloco B – Asa Norte

Horário de funcionamento: terça a sexta das 9h às 23h. sábado das 9h às 23h. domingo das 9h às 16h.

Siga: @leparisienbistrotbsb

Pedidos: iFood, Rappi e 99 Food

Olinda Comida Nordestina

Endereço: CNB 2 Lote 2, Loja 1 – Taguatinga

Telefone: (61) 3562-5177

Horário de funcionamento: segunda a sexta: 11h às 23h; sábado e domingo: 11h às 16h

Instagram: @olindacomidanordestina

Blend Boucherie

Endereço: CLN 412 Norte, Bloco B

Take Out e delivery: (61) 3544-7444

Horário de funcionamento: de terça a quinta das 12h às 15h e das 18h30 às 23h / sexta e sábado das 12h às 16h e das 18h30 a 0h e domingo das 12h às 16h e das 18h30 às 23h

Siga: @blendboucherie