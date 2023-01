Chef lança o projeto Assinatura de Sobremesas

Segundo Morale, seguindo a linha da cozinha afetiva, é um projeto desenvolvido para despreocupar quem cuida da alimentação da família com relação à sobremesa do final de semana

Já pensou receber semanalmente uma sobremesa surpresa para quatro pessoas e adoçar o seu fim de semana com uma iguaria diferenciada? Agora isso é possível, com o lançamento do projeto gastronômico “Assinatura de Sobremesas”. Idealizado pela chef italiana Ana Cláudia Morale, a ação visa trazer inovação e ,ao mesmo tempo, sofisticação para os apaixonados por uma sobremesa refinada.

Segundo Morale, seguindo a linha da cozinha afetiva, é um projeto desenvolvido para despreocupar quem cuida da alimentação da família com relação à sobremesa do final de semana. “Geralmente é quando recebemos uma visita ou quando a família está reunida. A Assinatura de Sobremesas vem para trazer liberdade e doçura para o final de semana, com clássicos da confeitaria internacional diretamente na sua mesa”, explica.

Os interessados podem contratar o serviço com a própria chef pelo telefone (61) 98203 1526.

Chef Ana Cláudia Morale

Com descendência italiana, a chef brasileira tem o coração na terra das famosas massas e representa em seus pratos os ensinamentos da Nonna que a criou. Publicitária de formação, mas confeiteira de coração e talento nato, Ana Cláudia Morale é integrante da Federação Italiana de Cozinheiros – FIC Brasile, desde 2018. Trabalhando com gastronomia desde 2007, Ana Cláudia trilha a sua caminhada por passos gastronômicos, sendo participante de eventos como Mesa A Vivo, Beba do Quadrado, Pátio Varanda, além de ministrar aulas no Espaço Pátio Gourmet. A Chef também fornece cursos particulares de confeitaria e atua como personal chef em eventos gastronômicos.