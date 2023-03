Chef italiana lança a temática “Páscoa na Bota”

Ovos de páscoa da chef Ana Cláudia Morale são feitos com chocolate belga callebaut e trazem os sabores italianos no paladar

A páscoa se aproxima e a data mais doce do ano promete trazer sabor, qualidade e delicadeza para o paladar do brasiliense. É o que promete a chef italiana, Ana Cláudia Morale. Com descendência italiana no sangue e nas mãos, a gastrônoma trouxe para a data festiva dos brasilienses uma confeitaria que é rica em sabores. Neste ano, Morale desenvolveu ovos de páscoa com a temática “Páscoa na Bota”.

Os ovos do cardápio, que são trufados e de colher, pesam em torno de 400 gramas e são feitos com camadas generosas de recheio. O valor de cada ovo é de R$ 85. Com os sabores: avelã com amarena, banoffe, caramelo com cumaru, fudge (preparo de chocolate que cria uma barra macia) de caramelo, fudge de caramelo com café, pistache, chocolate branco com amarena, caramelo de chocolate com avelã e caramelo com chocolate. Além disso, Morale preparou bombons, em uma caixa com 14 bombons pintados à mão e feitos com chocolate belga callebaut (R$ 96)e crocantes, na versão ao leite, meio amargo e caramelo (R$ 32). Sem contar nas deliciosas barras, tendo as barras rústicas ao leite ou chocolate branco com framboesa e pistache feitos com chocolate belga callebaut (R$ 45).

Linha vegana

Os veganos de plantão podem se alegrar, pois a chefe elaborou ovos com o chocolate de linha francesa callebaut wholefruit evocação, de cultivo 100% sustentável, sem adição de açúcar, com sabor levemente picante, cítrico e frutado. Ele será oferecido em ovos abertos com castanhas, nozes, amêndoas e damasco. O ovo vegano, que vem recheado de bombons rústicos com castanhas e frutas, pode ser adquirido pelo valor de R$ 230.

Os pedidos podem ser feitos com a própria chef, pelo telefone de contato (61) 98203-1526. As entregas são realizadas nas regiões de Asa Sul, Lago Sul, Lago Norte e Águas Claras.

Sobre a chef

Com descendência italiana, essa chef brasileira tem o coração na terra das famosas massas e representa em seus pratos os ensinamentos da Nonna que a criou. Publicitária de formação, mas confeiteira de coração e talento nato, Ana Cláudia Morale é integrante da Federação Italiana de Cozinheiros (FIC Brasile) desde 2018. Trabalhando com gastronomia desde 2007, Ana Cláudia trilha a sua caminhada por passos gastronômicos, sendo participante de eventos como Mesa A Vivo, Beba do Quadrado, Pátio Varanda, além de ministrar aulas no Espaço Pátio Gourmet. A Chef também fornece cursos particulares de confeitaria e atua como personal chef em eventos gastronômicos.