Chef cria pães de queijo recheados inspirados em lanches e pratos conhecidos; confira as receitas

A lanchonete Trem Doido se inspira em sanduíches conhecidos, como o cachorro-quente e o X Salada

Pão de queijo é aquele quitute queridinho dos brasileiros e divide opiniões quanto ao modo de preparo. Tem pessoas que gostam do pão mais crocante e vazio por dentro, outras preferem aquele bem fofinho e ainda há aquelas que adoram colocar um bom recheio para harmonizar com o gosto do queijo.

Pensando nas que são fãs do tipo sanduíche, pedimos para o chef da lanchonete Trem Doido, Thiago Gomes, nos ajudar a criar cinco lanches com recheios bem diferentes usando o pão de queijo, já que ele é especialista neste assunto. Lanches como cachorro-quente e X Salada ganharam uma cara bem brasileira e ficaram ainda mais gostosos. Confira a lista e amplie seu leque de opções para sanduíches criativos.

Cachorro-quente no pão de queijo

Juntar cachorro-quente com pão de queijo pode não parecer uma boa ideia no início, mas, acredite, fica muito gostoso, ainda mais com a crocância do recheio que leva batata palha e molho especial. O lanche pode ser servido no café da tarde ou até mesmo em festas infantis. A criançada vai se encantar quando vir o resultado e os adultos vão pedir mais com certeza. Você vai trocar o “oh yeah” pelo “olha só, uai”.

X Salada no pão de queijo

O que antes era apenas pão, hambúrguer, tomate, alface, queijo e, às vezes, um molho especial, ganhou uma nova roupagem dentro de um pão de queijo. Se você adora comer um Cheese Salada – ou X Salada, como preferir – vai gostar muito desta versão que leva mais de um tipo de queijo, maionese e batata palha num pão de baguete (que o chef também ensina a fazer).

Choripán no pão de queijo

Choripán é um clássico lanche da Argentina e do Uruguai, que normalmente é feito com pão e linguiça temperada com chimichurri. Mas aqui, até os clássicos foram reformulados. Para deixá-lo de um jeito abrasileirado, o chef Thiago Gomes adicionou o queijo derretido, além de, claro, o pão de queijo.

Pão de queijo Caprese

A salada Caprese geralmente é feita com tomates, mussarela de búfala, folhas de manjericão e azeite e é bem leve. Para fazer esta releitura, a casa recheou o pão de queijo crocante com fatias grossas de mussarela de búfala, tomate-cereja cortados ao meio e um bom molho pesto para manter a característica molhadinha do prato.

Pão de queijo recheado de pernil, couve e barbecue

Esta vai para os que gostam de lanches com pernil. Ele é acompanhado por couve e barbecue para deixar a combinação mais saborosa. Assim como nas outras receitas, o recheio vai dentro de um pão de queijo que dá a crocância e um sabor todo especial para o sanduíche.

Estadão Conteúdo