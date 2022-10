Chef Beethoven Picuí oferta curso em Brasília neste fim de semana

Chef vem à capital federal a convite de Don Vitório BBQ

O chef Beethoven Picuí, tido por amantes de carne como o Rei da Carne de Sol, desembarca em Brasília neste fim de semana para realizar um curso gastronômico sobre a culinária nordestina.

Beethoven vem a Brasília a convite do chef Don Vitório BBQ. O curso vai ensinar os alunos a produzir carne de sol, quitutes e outros acompanhamentos típicos do Nordeste. As aulas ocorrerão neste sábado (29), em Vicente Pires, e custará R$ 399, sendo o evento open bar e open food durante todo o dia.

Os interessados deverão entrar em contato pelo telefone (61) 99317-3292, onde Don Vitório repassará mais informações sobre o horário e o local exato das aulas. Estão disponibilizadas 30 vagas.

Don Vitório BBQ convida chef Beethoven Picuí para ministrar curso

Dia: sábado, 29 de outubro

Local: Rua 12 – Vicente Pires

Horário: 9h às 18h

Inscrições no telefone (61) 99317-3292