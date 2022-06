Cervejaria lança rótulo visando inclusão social

Projeto “Experiência dos Sentidos” reuniu 27 cervejarias, que criaram cervejas voltadas à comunidade surda

A cervejaria Quatro Poderes está lançando um rótulo novo de cerveja no âmbito do projeto “Experiência dos Sentidos”, uma ação de inclusão social voltada para a comunidade surda. Será preparada uma edição especial da linha Sour Power, desta vez com a adição de cupuaçu e cacau, que deve ser lançada na segunda quinzena de julho.

O mestre cervejeiro Marcelo Naves, proprietário da Quatro Poderes, conta que a linha Sour Power proporciona amplas possibilidades de experimentação com frutas em um perfil de cerveja que muitas vezes pode ser confundido com um drink refrescante, o que, na visão dele só amplia o público interessado nas cervejas artesanais.

O universo cervejeiro resolveu abraçar pautas de inclusão pois, segundo eles, a comunidade surda tem pouca representatividade. Desta forma, o idealizador do canal Cerveja Artesanal em Libras, Marcos Roberto de Oliveira, decidiu criar o “Experiência dos Sentidos”. Dentro desta iniciativa, a Quatro Poderes e mais 26 cervejarias de todo país se reuniram para criar diferentes receitas. Cada cervejaria preparou sua receita de forma a ampliar as experiências com diversos estilos.

Na arte do rótulo, feita por @leofecarvalho, água, malte, lúpulo e levedura estão representados na língua brasileira de sinais. Arte: Leonardo Carvalho/Divulgação

A medida, além de disseminar as libras no contexto cervejeiro, irá, também, arrecadar fundos que serão revertidos em bolsas de estudos a serem utilizadas em escolas cervejeiras profissionalizantes. Essas bolsas irão beneficiar diretamente alunos surdos que queiram ingressar no ramo.