Celebre a chegada do outono com pratos especiais

Aprenda com Adria como fazer Tortiglione ao Molho Cremoso de Avelãs e Pancetta e Torta Mousse de Maracujá com Marshmallow

O outono chega em 20 de março, marcado por temperaturas amenas e clima fresco. A estação representa a preparação para os dias mais frios que estão chegando, portanto, é ideal para receitas mais elaboradas, incluindo massas, sopas e caldos.

Para celebrar a chegada da nova estação, a Adria, marca de massas, biscoitos e torradas da M. Dias Branco, sugere pratos que são a cara da estação.

A primeira sugestão é o Tortiglione ao Molho Cremoso de Avelãs e Pancetta, uma delícia, com molho encorpado e sabor marcante. A sobremesa é impossível de resistir: a Torta Mousse de Maracujá com Marshmallow, que harmoniza o azedinho do maracujá com o doce do marshmallow, que fica ainda melhor graças às crocantes Tortinhas de Chocolate da Adria. Aproveite e convide a família para degustar com uma boa conversa, afinal, a vida acontece nos detalhes.

Confira o modo de preparo das receitas abaixo:

Tortiglione ao Molho Cremoso de Avelãs e Pancetta

Ingredientes

Para o molho:

300 ml de creme de leite fresco

150 g de requeijão cremoso tipo Catupiry®

Sal a gosto

150 g de pancetta, em cubos pequenos

Pimenta-do-reino, moída na hora, a gosto

100 g de avelãs sem pele, torradas e quebradas grosseiramente

Folhas de 2 galhos de tomilho

Para a massa:

½ embalagem de Tortiglione Adria Grano Duro (250 g)

1 colher (sopa) de sal

Modo de Preparo:

– Em uma panela, coloque o creme de leite com o Catupiry®. Misture e leve ao fogo baixo para encorpar e formar um molho cremoso. Tempere com sal e reserve.

– Aqueça uma frigideira e, em fogo baixo, frite a pancetta em sua própria gordura. Quando começar a secar e tiver soltado bastante gordura, aumente o fogo e deixe fritar bem, virando de vez em quando para que doure por completo. Acomode sobre papel-toalha, tempere com sal e pimenta e reserve.

– Em uma panela grande, ferva 3 litros de água com o sal. Cozinhe a massa durante o tempo indicado na embalagem ou até que esteja “al dente”, ou seja, macia, porém resistente à mordida. Escorra imediatamente, misture delicadamente ao molho aquecido para que toda a massa fique envolvida. Junte a pancetta, as avelãs, polvilhe o tomilho e sirva imediatamente.

Dica do Chefe: Caso não encontre a pancetta, substitua-a por bacon.

Rendimento: 5 porções

Tempo de Preparo: 50 minutos

Torta Mousse de Maracujá com Marshmallow

Ingredientes

1 embalagem de biscoito Tortinhas Chocolate Adria

1 colher (chá) de amido de milho

3 xícaras (chá) de creme de leite

8 ovos

3 maracujás

1 embalagem de biscoito Maizena Adria

1 1/2 envelope de gelatina sem sabor

312g de açúcar

1 1/2 xícara (chá) de margarina em temperatura ambiente

Modo de Preparo

– Comece preparando a massa.

– Leve ao processador o biscoito maizena e bata até obter uma farofa.

– Despeje em uma tigela funda, junte 1 ½ xícara (chá) de margarina e amasse bem com os dedos para ligar tudo.

– Forre o fundo de uma forma desmontável (27 cm de diâmetro) e leve ao forno médio (180 °C) por cerca de 10 minutos ou até que as beiradas comecem a dourar e reserve.

– Prepare a mousse de maracujá. Bata no liquidificador a polpa de 2 maracujás com ½ xícara (chá) de água quente, passe pela peneira e reserve.

– Leve à batedeira 8 gemas, 8 colheres (sopa) de açúcar e bata até formar um creme.

– Dissolva 1 ½ envelope de gelatina sem sabor em 8 colheres (sopa) de água fria, leve ao banho-maria ou micro-ondas e deixe aquecer sem ferver.

– Em uma tigela média, junte o creme, o suco de maracujá, a gelatina dissolvida e mexa até envolver bem.

– Leve à batedeira 4 claras e bata até o ponto de neve. Acrescente às claras em neve ao creme de maracujá e mexa delicadamente para deixar a mousse bem fofa.

– Despeje o mousse sobre a massa e leve à geladeira por 2 horas. Prepare o marshmallow.

– Em uma panela pequena, coloque 1 xícara (chá) de açúcar, ½ xícara (chá) de água e deixe ferver sem mexer até obter uma calda em ponto de fio.- Leve à batedeira 4 claras e bata até o ponto de neve bem firme.

– Sem desligar a batedeira, junte a calda em fio e bata até formar picos e reserve.

– Prepare a calda de maracujá. Em uma panela pequena, junte a polpa de 1 maracujá com as sementes, 3 colheres (sopa) de açúcar, 1 colher (chá) de amido de milho e ½ xícara (chá) de água e deixe cozinhar por 3 minutos, deixe esfriar e reserve.

– No momento de servir, desinforme a torta sobre um prato raso, cubra com marshmallow, espalhe por cima a calda de maracujá, decore a lateral com biscoitos recheados e sirva a seguir.

Rendimento: 15 porções

Tempo de preparo: 40 minutos