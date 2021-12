Uma ceia natalina digna de uma mestra do sabor!

Requinte e praticidade às suas mãos! Essa é a proposta da Chef Leninha Camargo. “A ideia é oferecer uma experiência gastronômica que vai além dos sentidos!”, afirma.

Fim de ano sempre reforça o desejo de compartilhar momentos únicos com amigos e familiares. A união fraternal à mesa durante as refeições sempre foi um ato de amor. Especialmente no Natal, reforçamos esse laço com a tradicional ceia natalina. Nos dias atuais, em função do impacto da pandemia na economia, faz toda diferença preparar um menu especial, de forma a não gerar desperdícios, além de praticidade, sem perder o requinte que o momento requer.

Pensando nisso, a Chef Leninha Camargo, nossa representante no programa Mestre do Sabor, da TV Globo, preparou um menu com o melhor da cozinha criativa enriquecida com cores, texturas, aromas, sabores e sofisticação estética. Sua proposta, inovadora e cheia de charme, vai oferecer muito mais que uma comida, mas uma grande experiência gastronômica, com opções para realizar uma comemoração reduzida, mas repleta de delícias que surpreenderão os paladares mais apurados.

O objetivo é, em vez de comprar os assados grandes, que geralmente sobram muito (pernil e aves), o cliente receberá produtos já montados individualmente, prontos para serem consumidos, quando frios, ou somente para serem aquecidos e servidos, evitando assim, as inúmeras compras de supermercado, o preparo completo em casa, o desperdício, etc.

Os sabores dos pratos principais podem ser variados, de acordo com as preferências individuais de cada convidado. A montagem do prato principal foi pensada pela chef na busca pelo resgate da comida afetiva, da cozinha sentimental, aquela que te remete a momentos especiais, que te abraça, te aconchega e se dá em porções individuais, em charmosas marmitinhas de alumínio, cuidadosamente preparadas e apresentadas em guardanapo de tecido natalino que pode inclusive ser usado como a capa do guardanapo da mesa. As marmitinhas chegam prontas para serem aquecidas em forno convencional, bastando aquecer em um forno convencional e servir.

Leninha pensou ainda em uma forma elegante de montar a mesa natalina, a cor dos lenços que envolvem as marmitas podem ser escolhidas pelo cliente, permitindo que ele monte uma mesa nos tons verde, vermelho ou dourado.

O menu completo foi pensado para um mínimo de 04 pessoas, e é composto de 06 entradas individuais, todas com toques de alta gastronomia e com a impecável apresentação que já é peculiar ao trabalho da chef; uma das 04 opções de prato principal, montados nas marmitinhas de alumínio que ficam como presente; e uma das 03 opções de sobremesas.

Confira o menu da ceia natalina preparado pela chef Leninha Camargo

Entradas

Charmoso mini Brie folhado, caramelo de castanhas, frutas secas e flor de sal

Coquetel de Camarão e Papaya

Brandada de bacalhau e ampolas de redução de vinho do porto

Terrina de pato com foie grass, crosta de pistache ao couli de frutas vermelhas

Cestinhas de salpicão de pera e gorgonzola

Mini Potatos, Brie & Crisps de Parma

Pratos Principais montados em Marmitinhas Charmosas (01 por pessoa podendo variar os sabores)

Peito de peru fatiado, assado em baixa temperatura ao Sauce L’orange e apricots acompanhado de arroz de champanhe com amêndoas e farofinha flocada de coco.

Lombo fatiado, assado em baixa temperatura ao roti de rapadura, acompanhado de arroz de champanhe com amêndoas e farofinha flocada de coco.

Gratin de Bacalhau, lascas de bacalhau, puxadas em azeite e alho, gratinado ao bechamel de ervas finas e crosta de castanhas e panko.

Nhocão de mandioca, recheado com muçarela de búfala, fonduta de parmesão trufada.

Sobremesa (01 por pessoa podendo variar os sabores)

Manjar branco sobre calda de ameixas e fitas de coco queimado em verrine

“Casadinho” de doce de leite sobre verrine de chocolate com castanhas, vinho do porto e poeira de café

Tartar de abacaxi, marinado em calda de laranja e gengibre, servido sobre cocada de forno

Os valores, detalhes e encomendas poderão ser consultados pelo WhatsApp (61) 99989-7000 ou pelo instagram @leninha.camargo.

Só não deixe para a última hora!