Ceia de Ano Novo sem trabalho: Que tal encomendar?

Fraldinha Premium, Lombo suíno recheado e Filé de Salmão Chileno ao molho de alcaparras são as três opções oferecidas pelo restaurante para encomendas de réveillon

Contagem regressiva para a noite da virada. Tradicionalmente, as famílias se reúnem para saudar o Ano-Novo ao redor de uma farta mesa de jantar. E o Serra Gaúcha Galetos e Parrilla oferece opções de cardápio para tornar a ceia de réveillon ainda mais especial, saborosa e prática. Há variações para quem aprecia carne bovina, suína ou peixe.

Para os amantes de carne vermelha, a sugestão é a Fraldinha Premium, que serve cinco pessoas, pelo valor de R$289,90. Para os apreciadores de carne de porco, o Serra Gaúcha elaborou um Lombo Suíno recheado com Ricota, figo e damasco – que serve quatro pessoas, pelo valor de R$ 229,90. E para quem aposta na leveza da carne branca, a pedida é o Filé de Salmão Chileno ao molho de alcaparra – que serve quatro pessoas, por R$249,90.

Todas as opções de carnes acompanham arroz com amêndoas laminadas, farofa de cuscuz e salpicão e, como sobremesa, rabanada recheada com doce de leite caseiro.

Os pedidos podem ser feitos pelo número (61) 3352-5353/5352 ou no WhatsApp (61) 99308-3816 e (61) 99656-1292 com taxa de entrega gratuita para algumas localidades até o meio-dia do dia 31;

Seviço:

Ceia de Réveillon no Serra Gaúcha

Local: QS 3 lote 19 loja 1

Horário de funcionamento: Segunda-feira e terça-feira das 11h30 às 15h

Quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira: 11h30 às 15h e 19h às 23h

Sábado: 11h30 às 16h e 19h às 23h

Domingo: 11h30 às 16h

Telefone: (61) 3352-5353/5253

WhatsApp: (61) 99308-3816 e (61) 99656-1292