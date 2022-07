Casas gastronômicas de Brasília oferecem cortesias para aniversariantes

Para ganhar, é necessário apresentar um documento com foto que comprove a data de nascimento

O aniversário é o pontapé inicial para um novo ciclo e para comemorar todas as conquistas e experiências vividas até ali. E tudo isso fica ainda mais especial quando a data é celebrada ao lado das pessoas amadas. Por isso, restaurantes da cidade oferecem brindes de cortesia ou promoções para quem deseja aproveitar a data provando comida de qualidade. Afinal, uma boa forma de celebrar a vida é reunir familiares e amigos em volta de uma mesa.

O Olinda Comida Nordestina, em Taguatinga, oferece para aniversariante uma deliciosa Cartola de Engenho, preparada com queijo coalho, banana, melaço de cana e farofa de rapadura. Já no Geléia Burger, na compra de um combo com hambúrguer de 180g, a hamburgueria oferece um milk-shake clássico, disponível nos sabores morango, caramelo, chocolate e ovomaltine. Ou, se preferir, o cliente que levar mais de dez convidados pagantes, será presenteado com um combo e um milk-shake clássico.

A tradicional Buffalo Bio conta com um rodízio variado de carnes e acompanhamentos. A churrascaria aposta no clássico sundae de morango como cortesia para celebrar a nova idade do comensal. O Bla’s (406 Norte) oferece duas opções para presentear o seu freguês, podendo optar por um drinque da casa ou sobremesa. Entre as sugestões, o delicioso Moscow Mule ou o Pudim da Vovó.

Outra boa pedida é o recém-inaugurado Horta Cozinha Criativa (202 Sul). Com uma proposta de comida natural, a casa oferece para o aniversariante da semana um delicioso prato do cardápio como cortesia. Já o Blend Boucherie (412 Norte), além de proporcionar uma experiência gastronômica incrível, presenteia o comensal com uma gostosa Panna Cotta, feita de chocolate branco com calda de frutas vermelhas.

No italiano Don Romano, para parabenizar o aniversariante, o restaurante oferece um delicioso petit gateau, com uma velinha para a comemoração do aniversário. Mas, se o cliente preferir algo maior e mais sofisticado, a casa prepara um menu especial no jantar, de acordo com o gosto do comensal, ou pode escolher a opção de pizza no almoço de segunda a sábado.

Em todos os restaurantes, para ter direito às cortesias, é necessário apresentar um documento com foto que comprove a data de nascimento. Além disso, é necessário consumir algum prato para garantir o brinde.

Foto|Divulgação Foto|Divulgação Foto|Divulgação Foto|Divulgação

Olinda Comida Nordestina

Endereço: CNB 2 Lote 2, Loja 1 – Taguatinga

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Telefone: (61) 3562-5177

Horário de funcionamento: segunda a sexta: 11h às 23h. Sábado e domingo: 11h às 16h.

Instagram: @olindacomidanordestina

Geléia Burger

St. de Habitações Individuais Sul Pontão do Lago Sul – Lago Sul, Brasília

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Horário de funcionamento: segunda a sexta, de 12h às 22h45

Instagram – @geleiahamburgueria

Facebook – Geléia Hamburgueria

Buffalo Bio

Endereço: Colônia Agrícola Samambaia Chácara 35 – Marginal da EPTG sentido Taguatinga (Frente à residência oficial do Governador)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Horário de funcionamento: Segunda a sexta-feira, almoço das 11h30 às 15h30; Jantar das 18h30 às 23h; Sábado e domingos, almoço das 11h30 às 16h; e Jantar das 18h30 às 23h

Telefone: 3397-2443 / 3397-2446

Siga no Instagram: @buffalo_bio

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Don Romano

Endereços: QI 11 do Lago Sul; CLN 209 Bloco D Loja 59 – Asa Norte; e Águas Claras (apenas delivery)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Horário de funcionamento: De segunda a domingo, das 11h30 às 23h

Telefones: (61) 3248-0078 (Lago Sul); 3546-1871 (Asa Norte); e 3435-4030 (Águas Claras)

Instagram: @donromanopizzaria

Blend Boucherie

Endereço: CLN 412 Norte, Bloco B

Take Out e delivery: (61) 3544-7444

Horário de funcionamento: de terça a quinta das 12h às 15h e das 18h30 às 23h / Sexta e Sábado das 12h às 16h e das 18h30 à 0h e domingo das 12h às 16h e das 18h30 às 23h

Siga: @blendboucherie

Horta Cozinha Criativa

Endereço: CLS 202 Sul Bloco

C Loja 04 – Asa Sul

Horário de funcionamento:

terça a sábado, das 11h30 às 15h30, e das 19h às 23h; domingo, das 12h às 16h

Telefone: (61) 99558-2842

Instagram: @hortabsb

Bla´s Cozinha Culturas

Endereço: CLN 406 Bloco D Loja 38

Telefone: (61) 3879-3430

Horário de funcionamento: Terça a sábado das 12h às 16h; Quarta a sábado das 19h às 23h; e Domingo das 12h às 16h

Siga: facebook.com/blas406 e instagram.com/blas406