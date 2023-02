Casa de carnes promove o evento Sabor de Cuba

Os pratos custarão a partir de R$ 35 e serão produzidos pelo chef cubano Miguel Padilla

A casa de carnes Assados do Fred promove, na próxima sexta-feira (10), o evento Sabor de Cuba, idealizado e criado pelo restaurante. Será uma noite inspirada no país norte-americano, com música, bebida e comida temáticas.

Os pratos custarão a partir de R$ 35 e serão produzidos pelo chef cubano Miguel Padilla. O chopp fica por conta da Cruls Cervejaria, a partir de R$ 5,99. Na trilha sonora, a banda Sabor de Cuba.

Sabor de Cuba no Assados do Fred

Sexta-feira, 10 de fevereiro

A partir das 18h

Assados do Fred – 302 Sul (quadra do Fashion Mall)

Contato/reservas: (61) 3877-8939