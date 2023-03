Casa Almería prepara Ovos de Páscoa artesanais

Operação que reúne padaria, empório, confeitaria, rotisseria e restaurante investe em Ovos de Páscoa artesanais

A Casa Almería (104 Sul) preparou uma Páscoa especial para 2023. A casa fez uma releitura de algumas das principais sobremesas do Almería em versão Ovo de Páscoa. São três sabores que resgatam os clássicos do grupo.

O Ovo de Pistache é inspirado no Pudim de Pistache. Com sabor de chocolate com pistache e brigadeiro de laranja, a opção possui 350 gramas, ao valor de R$ 195,00.

Foto: Marcus Oliveira/Divulgação

Outra sugestão é o Ovo Último Suspiro, com chocolate branco e recheio de brigadeiro de framboesa e cumaru, ao valor de R$ 155,00, com 350 gramas.

Foto: Marcus Oliveira/Divulgação

Já o Ovo Cacau ao Cubo leva bandas de chocolate meio amargo cobertas com nibs de cacau e recheio de caramelo salgado, ao valor de R$ 155,00 com 350 gramas.

Foto: Marcus Oliveira/Divulgação

As opções já estão disponíveis para encomendas até 24h antes do domingo de Páscoa, através do telefone (61) 99582-8131. Algumas unidades estarão à venda com pronta entrega nos dias 31, 1° e 2 de abril.