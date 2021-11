Com novidades da entrada à sobremesa: conheça o menu de almoço do Cantucci Osteria para novembro

Novas combinações de sabores elaboradas pelo Chef Rodrigo Melo irão surpreender o paladar dos comensais que forem ao Cantucci Osteria durante todo o mês de novembro para consumo na casa, take out e delivery

Pratos como Saint Petter à Belle Meunière, Brandade de Bacalhau, Manzo Alla Birra Nera, Rosbife ao Alho, são alguns exemplos do que pode ser apreciado.

De segunda a sexta-feira, o Menu Executivo pode ser escolhido em três opções:

Salada e um dos pratos principais do dia por R$ 39,00;

Salada, um dos pratos principais do dia e sobremesa (mini crepe de Nutella com morangos) por R$ 54,00;

Menu completo com entrada premium (arancini de pato, castanhas e geleia de hortelã), um prato principal do mês e sobremesa (mini crepe de Nutella com morangos por 59,00.

A Casa também traz a opções para veganos, vegetarianos e quem tem restrições à lactose ou ao glúten que no cardápio seguem as seguintes indicações: vegetariano (v); sem glúten (SG); zero lactose (SL); vegano (VG); opção sem glúten (OSG); opção zero lactose (OSL).











Confira o cardápio executivo completo para todo o mês:

Segunda-feira

Picadinho Tradicional (S)

Picadinho de filé ao molho demi-glace, arroz branco, farofa de ovos e banana à milanesa.

Tilápia grelhada ao molho de camarões, tomates frescos, champignons e alcaparras, arroz com couve, ervilha e batata souté.

Linguiça toscana, ervilha, tomate confit e lascas de parmesão.

Terça-feira

Manzo Alla Birra Nera (OSL)

Cupim cozido lentamente em baixa temperatura ao molho de cerveja escura, arroz cremoso ao provolone e pesto.

Creme de camarão com pedaços de mandioca, acompanhado de arroz branco e farofa de dendê.

Coxa e sobrecoxa desossada e gratinada ao pesto acompanhada de linguine aos quatro queijos.

Quarta-feira

Carne de Sol (SG)

Carne de sol grelhada na manteiga de garrafa, baião de dois cremoso e mandioca frita.

Salmão grelhado com gergelim preto ao molho oriental acompanhado de arroz branco, acelga salteada com brotos de feijão.

Massa recheada com ricota, nozes e figo gratinada ao molho bechamel.

Quinta-feira

Gamberi Brie

Camarão gratinado ao creme brie, arroz branco, amêndoas e mel.

Lombinho grelhado ao molho de páprica, arroz ao pesto e batata francesa.

Peito de frango à milanesa gratinado aos três queijos, arroz milanês e tomate assado.

Sexta-feira

Feijoada Gourmet (SL)

Carne de sol, charque, paio e calabresa com arroz branco, farofinha, couve e laranja

Carne de sol, charque, paio e calabresa com arroz branco, farofinha, couve e laranja

Rosbife ao Alho (OSG) Rosbife de contrafilé ao molho de alho confitado, arroz à piamontese e farofa de panko.

Pesce Amazonicco (SL)

Pirarucu assado ao molho de moqueca com mix de castanhas, arroz com gergelim preto e banana milanesa.

Especialidades da Casa também com novidades

Além do cardápio executivo, para o almoço, o Chef Rodrigo Melo também preparou novidades para as Especialidades da Casa como Maiale Rack e Risoto de Camarão.

Aqui também, a Casa oferece opções para vegetariano (v); sem glúten (SG); zero lactose (SL); vegano (VG); opção sem glúten (OSG); opção zero lactose (OSL).

Entradas

Carpaccio -R$ 31

Rosbife em crosta de pimenta ervas, aioli de mostarda, queijo parmesão, alcaparras e ciboulette. Acompanha focaccia.

Seleção de antepastos feitos na casa: caponata de berinjela, salsabis de pimentões e geleia de pimenta. Acompanha focaccia.

Tomatinho confit, queijo e pesto; pasta de queijos, mel e amêndoas, ragout de cogumelos com cebola roxa caramelizada.

Pratos Principais

Filé Wellington- R$ 54 (OSG)

Massa folhada recheada com filé mignon, cogumelos e patê de carne. Acompanha risoto milanês e molho de vinho malbec.

Bacalhau desfiado com cebola caramelizada, creme de mandioca e queijo gratinado acompanhado de arroz branco.

Carré de porco assado ao molho de frutas vermelhas com arroz milanês e farofinha de panko.

Arroz arbóreo, camarões flambados no conhaque e ervas, tomate cassé, alho frito e queijo parmesão.

Para finalizar a experiência no Catucci, a sugestão é degustar um Piccolo Caffe (R$ 12) – expresso da Casa mais uma mini banoffee.

Serviço

Cantucci Osteria

Endereço: CLN 403, Bloco E Loja 03

Telefone: (61) 3328-5242 / Pedidos: (61) 99943-1935 WhatsApp

https://www.goomer.app/cantucci-osteria-asanorte/menu

Horário de Funcionamento presencial:

todos os dias – das 12h às 23h

Horário de Funcionamento delivery:

todos os dias – das 11h às 23h