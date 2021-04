Cantucci Osteria cria prato especial para aniversário e Brasília

Na próxima quarta-feira (21), Brasília, a capital do país, completa 61 anos. Apesar de bastante jovem, a cidade é considerada destaque no turismo e ainda na gastronomia, sendo o terceiro maior polo gastronômico do país, perdendo apenas para SP e RJ

Para celebrar essa data especial, o Cantucci Osteria, presente na capital há nove anos, criou um prato que valoriza sua maior especialidade: a culinária italiana. Elaborado pelo chef Rodrigo Melo, a delícia é uma homenagem ao ex-presidente da República Juscelino Kubitschek (1956-61), que adorava filé mignon. “Utilizamos como referência uma das preferências gastronômicas de Juscelino e acrescentamos a nossa massa mais antiga e tradicional com o toque de ingredientes do cerrado, como a castanha de Baru”, detalha. Batizado de Filet Kubitschek (R$ 61), ele e é feito com filé mignon em crosta de manteiga de ervas, gnocchi artesanal ao molho rôti da casa, castanha de Baru e toque de chimichurri.A novidade fica disponível de 21 a 30 de abril e pode ser saboreada no restaurante e também via take out (retirada no local). Para aqueles que desejam brindar o aniversário da cidade, na quarta-feira (21), terá uma edição especial do “Quarta Nossa”. A partir das 17h, na compra de um prato principal + R$ 39 (trinta e nove reais), o cliente pode consumir espumante, à vontade, até às 20h30. Serviço

Cantucci Osteria

Endereço: CLN 403, Bloco E Loja 03

Telefone: (61) 3328-5242 / Pedidos: (61) 99943-1935 WhatsApp

https://www.goomer.app/cantucci-osteria-asanorte/menu
Horário de Funcionamento presencial e delivery:

Almoço

segunda a sexta – 10h às 15h

sábado e domingo – 11h às 16h Jantar

de terça a domingo – das 17h às 21h