Brasília Restaurant Week começa nesta quinta-feira (9)

27ª edição do festival gastronômico na capital federal já tem mais de 90 restaurantes confirmados até o momento, entre veteranos e estreantes

O 27º Brasília Restaurant Week começa na próxima quinta-feira (9). Com mais de 90 restaurantes confirmados, o festival gastronômico onde as casas oferecem pratos a preços convidativos vai até o dia 12 de março.

O tema desta edição é “Releituras – Do Clássico à Originalidade Brasileira” e tem o objetivo de despertar a criatividade das casas participantes. Há restaurantes estreantes na lista, como o Contê – Food & Drinks (403 Sul), e também veteranos, como o Dudu Bar (303 Sul). A lista completa estará disponível no site do festival em breve.

A edição deste ano terá quatro tipos de menu. São eles:

Tradicional (R$ 49,90 almoço e R$ 64,90 Jantar)

Plus (R$ 68,90 almoço e R$ 78,90 jantar)

Premium (R$ 79 almoço e R$ 109 jantar)

Diamond (R$ 99 almoço e R$ 139 jantar)

O Restaurant Week ocorre há mais de 15 anos em 20 cidades do país. Em Brasília, o evento tem apoio de Fecomércio-DF, Sindhobar e Brasília Região Convention & Visitors Bureau.

Mais informações em @restaurantweekbrasil