Brasília recebe Living HNK, maior bar da Heineken do mundo, no segundo semestre

Brasília se prepara para receber, no início do segundo semestre, o Living HNK, maior bar da Heineken do mundo. O espaço promete trazer, além da variedade da bebida, gastronomia diferenciada, programação musical para entreter os frequentadores, espaço pet friendly, funcionamento 24 horas todos os dias, além de muitos atrativos e facilidades. O local será estratégico: o Aeroporto Internacional de Brasília.

Com 720 m2, o LNKBSB, assinado pelo arquiteto Paulo Pratti, leva as cores e a identidade visual da cerveja, além de transmitir o conceito de inovação e modernidade que acompanha a história da marca. O ambiente, que tem a capacidade para 420 pessoas, conta com uma área interna, um deck com mesas ao ar livre e bistrôs nas laterais, além de um rooftop com bar exclusivo, lounges, área de DJ, com uma bela vista do pôr do sol, podendo ser reservado para aniversários, eventos e confraternizações. Por isso, o bar vai aderir ao sistema de comanda individual, uma facilidade para os frequentadores.

No quesito sabores, o Living HNK Brasília traz uma vertente contemporânea e bem completa. “Teremos um cardápio contemporâneo com sabores internacionais, para todos os públicos e para todos os momentos. Do clássico café da manhã com ovos, bacon e salada de frutas a uma comida rápida como nossos aperitivos, ou ainda releitura de pratos clássicos como o Filet au Poivre, nosso Mignon com mostarda”. Além da Heineken, serão servidas no bar as bebidas da Baden Baden, Eisenbahn, Amstel, Lagunitas e da Blue Moon.

Para acompanhar e intensificar a experiência no espaço, o Living HNK Brasília terá também música ao vivo e DJs. “Basicamente, trabalharemos com rock, pop, MPB, samba rock, eletrônico e jazz. Teremos uma programação bem diversificada”, acrescenta Castro.

O espaço também planeja realizar happy hours das 17h às 19h todos os dias com promoções em pratos e drinks selecionados do cardápio. O espaço também é perfeito para toda a família, é pet friendly e está em frente a um parquinho, para os pais ficarem tranquilos enquanto as crianças brincam.

Idealizado para funcionar em aeroportos, o Living HNK já ocupa espaços dentro de alguns terminais do país, como Guarulhos (SP) e Confins (Belo Horizonte), Florianópolis (SC) e Vitória (ES). Em Brasília, haverá wi-fi gratuito dentro do ambiente e parceria com a empresa de estacionamento Estapar, o formato será definido em breve.

Living HNK Brasília

Local: Aeroporto de Brasília – na Praça Pick-up

Horário de funcionamento: todos os dias por 24 horas

Contato: @livinghnk