Brasília recebe festival de caipirinhas nesta semana

O Spring Drinks é promovido pela franquia ‘Porks – Porco & Chope’. Todas as seis unidades da capital participam do evento

O ‘Porks – Porco & Chope’, maior rede de pubs especializada em carne suína do Brasil, promove o Spring Drinks, primeiro festival de caipirinhas da franquia. O evento começa nesta terça-feira (26) e vai até domingo, 1º de outubro, em todas os Porks do país, incluindo as seis unidades de Brasília.

Além dos sabores tradicionais, como as caipirinhas de Limão com Morango e de Frutas Vermelhas, o festival vai contar com criações exclusivas. Entre os destaques estão a caipirinha de morango com picolé de leite condensado; caipirinha de abacaxi com rapadura; e a caipi mule, caipirinha de frutas vermelhas com espuma de gengibre. O preço fixo é de R$ 20 por bebida – com exceção da caipirinha de morango com picolé de leite condensado, que sai por R$ 23.

São estimados mais de 50 mil drinks vendidos, com quatro mil litros de vodka e cinco toneladas de frutas.

Em Brasília, as unidades Porks estão espalhadas por Asa Sul, Guará, Águas Claras, Samambaia, Ceilândia e Gama. Todas são pet friendly, e nenhuma cobra couvert, entrada ou 10%.

Serviço

Spring Drinks, o festival de caipirinhas do Porks

De 26 de setembro a 1º de outubro

Nas unidades do Porks em Brasília

Drinks a partir de R$ 20

Mais informações: @porks_brasil