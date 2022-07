Bla’s lança promoção de paella

O desconto é válido aos sábados durante todo o mês de julho

O restaurante Bla’s, na 406 Norte, agora oferece um dos pratos mais tradicionais da Espanha: a paella. Para marcar o lançamento, o local preparou uma promoção especial para os sábados de julho.

“Em Brasília, ainda há poucos lugares que oferecem a receita. Nossa intenção é popularizar a Paella, trazendo como opção para que o público da cidade tenha um lugar para provar uma receita deliciosa, além de fazer uma viagem à Espanha por meio do prato que é tão saboroso”, comenta o chef Gabriel Bla’s. O prato sai de R$ 79 por R$ 69 por pessoa, no almoço, das 12h às 16h, aos sábados.

Na receita da casa, o prato é preparado com arroz de paella tradicional, servido com camarão, polvo, lula, mexilhões, lagostim temperados com açafrão verdadeiro, ervilhas e pimentão vermelho finalizados no forno espanhol Josper. “Garanto que o público vai se apaixonar por esse prato. Seja quem já conhece a receita ou para quem vai degustar pela primeira vez, a explosão de sabores vai conquistar o paladar”, promete o chef.

Gabriel Bla’s, chef do Bla’s Cozinha de Culturas. Foto: Divulgação

A paella também faz parte do cardápio do restaurante, disponível todos os dias de funcionamento, no valor de R$79,90.

Bla´s Cozinha de Culturas

Endereço: CLN 406 Bloco D Loja 38

Telefone: (61) 3879-3430

Horário de funcionamento: Terça a sábado das 12h às 16h; Quarta a sábado das 19h às 23h; e Domingo das 12h às 16h

Mais informações: facebook.com/blas406 e instagram.com/blas406