Black Friday da American Cookies tem cookies a R$ 0,99 centavos

Rede oferece campanha promocional nacional “compre um cookie, leve outro do mesmo sabor por apenas R$ 0,99”

Se um cookie já é bom, imagina levar outro por apenas R$0,99? Pois é essa a proposta da campanha de Black Friday da American Cookies, rede brasiliense especializada na guloseima americana. Durante todo o dia 25/11 (sexta-feira), ou enquanto durarem os estoques, a marca vai realizar uma oferta inédita nos seus 50 pontos de vendas espalhados por onze estados brasileiros. Para os cookieslovers que amam uma promoção, a American Cookies aposta na campanha em que o cliente que comprar um cookie, levará outro do mesmo sabor por apenas R$ 0,99.

Entre os destaques para a campanha de Black Friday, está o Cookie de Nutella (R$ 14,00 – 1 unid) – massa de baunilha amanteigado e recheado com puro creme de avelã da marca nutella – e o Cookie Red Velvet com Nutella (R$ 14,00 – 1 unid) – massa vermelha de cacau amanteigada com pedaços de chocolate ao leite e recheio de creme de avelã nutella.

A rede também aposta em dois novos sabores em seu cardápio, assinadas pela sócia fundadora e entusiasta à confeiteira, Francielle Faria. O Cookie Matchá (R$ 14,00) – massa de baunilha com matchá puro (chá verde com propriedades antioxidantes) e pedaços de chocolate branco – e a versão salgada batiza de Salty Cookie (R$ 10,00) – massa secreta de cookie salgado com recheio de presunto, muçarela e orégano, finalizada com queijo parmesão da serra Canastra.

A campanha para o Black Friday estará disponível somente no dia 25/11, ou enquanto durarem os estoques. A promoção é limitada a uma única compra por CPF/pessoa. O cookie sabor caramelo com flor de sal, bebidas, shakes ou sobremesas não participam da campanha. As compras podem ser realizadas nas mais de 20 lojas físicas espalhadas por Brasília, e não é válido para o delivery.