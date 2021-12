Bistrô Maison lança Menu Executivo para o almoço

A experiência gastronômica tem 04 diferentes opções de pratos e a novidade da semana, o prato do chef especial Natalino com duas opções

Para aqueles que gostam da boa gastronomia sem abrir mão da qualidade e com preço justo o Bistrô Maison oferece 04 opções de Menu Executivo para o almoço. Todo menu é preparado carinhosamente pelo Chef Toni Raniele e cada experiência é composta por 03 etapas: entrada, prato principal e sobremesa. As entradas apresentam duas opções de escolha: croqueta de peixe ou salada. Já os pratos principais são 03 opções:

A primeira e campeão de vendas é o picadinho de filé mignon, ele é famoso entre os frequentadores do Bistrô: filé mignon cortado na ponta da faca, molho artesanal, banana da terra grelhada, arroz com brócolis, farofa da casa e ovo pochê para encerrar com chave de ouro, é de dar água na boca.

A segunda e terceira opções são aqueles tipos de prato que aquecem o coração e são super afetivos, filé mignon à parmegiana, com duas opções de acompanhamentos: ao molho sugo artesanal do Chef, batatas rústicas e arroz bem soltinho e temperado ou acompanhado de fettuccine ao molho Alfredo, as 03 opções por R$ 64, 00.

A quarta opção é o filé mignon ao molho de queijo, arroz com brócolis e farofa de ovo. E o grande final: brigadeiro de creme Brulée ou cheesecake de frutas vermelhas.

Picadinho de filé mignon

Parmegiana de Filé Mignon

Escalope de filé suíno ao molho de bluberry

Pescada amarela ao molho muniére com alcaparras

E a grande novidade fica para o executivo do chef, que oferece duas opções de menu natalino ao preço de R$ 64,00 com entrada, prato principal e sobremesa. A primeira opção tem como entrada mix de folhas, tomate cereja, maçã verde ao molho de hortelã com iogurte, prato principal: escalope de filé suíno ao molho de bluberry, arroz com lentilhas e crispy de cebola.

A segunda opção oferece como entrada croquete de peixe e prato principal: pescada amarela ao molho muniére com alcaparras, tomate e alho confit, azeitonas e champignons.

E para finalizar com uma doce experiência e adoçar o paladar, cheesecake de frutas vermelhas para as duas opções. Os pratos são fartos e feitos com ingredientes selecionados, com toda certeza irá agradar até aos mais exigentes, atendimento impecável.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Cheesecake de frutas vermelhas

Os pratos são servidos de segunda à sexta, das 12h até às 15h. Bistrô Maison, a arte de servir bem.

Serviço

Bistrô Maison

Endereço: CLS 305 Bloco A loja 37

Reservas: 61- 99250-9574

Instagram: @bistromaisonbsb