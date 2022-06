Bistrô Maison lança experiência gastronômica para o jantar do Dia dos Namorados

A data mais romântica do ano está chegando e para comemorar o Dia dos Namorados em grande estilo, o Bistrô Maison irá oferecer uma experiência gastronômica de dar água na boca e deixar a noite dos pombinhos ainda mais especial.

E pare ser inesquecível o Chef elaborou um menu incrível em 03 etapas para você e seu par aproveitarem o grande dia: entrada, prato principal e sobremesa.

Serão 3 opções de entradas: Capuccino de Cogumelos; Casquinha de Siri ou Salada Maison; São 5 opções de pratos principais: Tornedor 305, Medalhão Carménere, Salmão Maison, Camarão ao Moscatel ou o destaque, a novidade “Lançamento do chef” Filé Melásse: Filé ao molho de melaço e risoto de grana padano com caramelo de amêndoas. Para o grande final, doces delícias produzidas pela Doce Maison: Profiteroles ao creme, coulis de frutas vermelhas e gelatto fior de latte ou coração ao creme e morangos frescos com ganache de chocolate ou brigadeiro cremoso de creme Brûlèe.

Um menu completo digno dos deuses. Para beber, uma carta de bebidas com diversas opções não poderia faltar. A casa oferece vinhos, espumantes, cervejas e drinks. O menu poderá ser adquirido para takeout (retirada no balcão mediante a reserva) ou presencial (consumo no restaurante).

Reservas devem ser feitas somente pelo site www.docemaison.com.br. Além do jantar nos dias 11 e 12 de junho.

A Doce Maison elaborou lindos e deliciosos presentes, kits completos com chocolates, espumante, vinho, corações de chocolates nobres recheados e muito mais. São muitas opções encomendas também pelo site www.docemaison.com.br. Não deixe para a última hora, reservas limitadas.

Serviço

Funcionamento do restaurante: até às 23h

Reservas: (61) 9.9250-9574

www.docemaison.com.br

@bistromaisonbsb @docemaison