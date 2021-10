Aussie Grill lança combo temático para curtir o Halloween por R$29,90

Delivery moderninho aposta em promoção divertida que une gostosuras com uma pitada de pimenta!

Gostosuras ou travessuras? Com Aussie Grill você pode escolher os dois! Para entrar na pegada do Halloween, o delivery moderninho vai disponibilizar uma promoção temática “Travessura feat. gostosura”

Trata-se de um combo especial com 6 Crispy Chicken Tenders e o diferencial dessa promo é: uma das tirinhas de frango é meeega apimentada e a brincadeira é descobrir quem vai pegar a explosão de picância! Além disso, o maravilhoso Chef´s Cookies também faz parte do dia, pra dar aquela salvada depois do estouro de pimenta. Afinal, Halloween precisa de um docinho, e nada melhor do que um cookie artesanal muito chocolatudo, crocante por fora e macio por dentro, com nozes pecans pra fechar o dia das bruxas de uma forma animal.

O combo terá valor de R$ 29,90 e estará disponível para pedidos de Aussie Grill realizados no iFood entre os dias 25 e 31 de outubro de 2021 em todas as lojas do Brasil.

Para mais informações, acesse https://www.aussiegrillbr.com.br/ ou @aussiegrill.br no Instagram.

Sobre Aussie Grill

O Aussie Grill possui 68 operações no Brasil e está presente em 33 cidades, 16 estados e no Distrito Federal. Tendo a proteína do frango como carro-chefe do seu menu, a marca tem em seu DNA o conceito Sweet and Spicy, e prioriza o sabor, a mistura de ingredientes frescos e temperos marcantes. Atuando exclusivamente via delivery e se posicionando como Fast Casual, Aussie Grill explora o mundo em busca de inspirações para criar combinações com sabores intensos, que transformam a experiência de comer em entretenimento.

A rede de restaurantes foi criada em 2019 na Arábia Saudita, expandindo posteriormente para outras regiões como Hong Kong e EUA. A primeira operação brasileira da marca foi inaugurada em 2020, em São Paulo. Aussie Grill pertence ao grupo Bloomin’ Brands, que também conta com as marcas Outback Steakhouse e Abbraccio no país.