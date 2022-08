Assados do Fred cria prato para o Festival Duroc

Festival de Porco Rústico Duroc é realizado em Brasília até o dia 18 de setembro

O restaurante de carnes nobres Assados do Fred elaborou um prato especial para o Festival de Porco Rústico Duroc, que é realizado em Brasília até o dia 18 de setembro.

O prato, segundo o Assados do Fred, “valoriza todo o sabor da carne do porco duroc” e vai acompanhar polenta argentina, feita com caldo de legumes e carnes defumadas, além de manteiga, queijo parmesão e mussarela.

Ainda como acompanhamento, o restaurante incluiu o tomate orgânico da Fazenda Malunga, tostado na brasa, deixando presente o sabor da parrilla.

Festival Duroc

Brasília recebe, entre os dias 29 de agosto e 18 de setembro, o Festival de Porco Rústico Duroc. Pela primeira vez na cidade, pratos inéditos tendo como base a carne desta raça do porco serão servidos em 30 restaurantes da capital. O menu possui duas faixas de preços: R$ 55,50 e R$ 75,70.

O porco duroc é considerado nobre. O tem sido usado em cruzamentos para melhoramento genético, para que se obtenha uma carne com mais sabor, coloração e marmoreio.