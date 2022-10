Aroma lança menu compartilhado para os fins de semana

Para acompanhar, a casa selecionou dois rótulos de vinhos como sugestão de harmonização

O chef Ronny Peterson, do Aroma Restaurante (407 Sul), está lançando um menu com duas opções de pratos compartilhados exclusivamente para os fins de semana.

As opções são Costelinha suína assada na brasa ao molho barbecue de goiaba (R$ 172) e Paleta de cordeiro assada lentamente na brasa (R$ 220). Ambas são servidas com guarnições de arroz cremoso, farofa de banana da terra, salada de feijão verde e batata rústica.

Paleta de cordeiro. Foto: Divulgação Costelinha suína. Foto: Divulgação

De sobremesa, as sugestões são o Bolinho quente cremoso de milho verde servido com doce de leite, sorvete de tapioca e castanha de caju – sem glúten – (R$ 39); a Meringata: sorvete de iogurte acompanhado de compota de frutas vermelhas e merengue (R$ 39); e o Pudim de pistache com calda de caramelo e crumble de castanha (R$ 42).

Para acompanhar, a casa selecionou dois rótulos como sugestão de harmonização: Vinho Tinto (Portugal) – 1808 Collection Reserva Tinto (R$ 178); Vinho Branco (Espanha) – Vizar Ecológico Verdejo (R$ 135).