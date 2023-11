Aprenda a harmonizar chocolate e cerveja

Esta tendência no setor da confeitaria está revelando uma série de combinações surpreendentes, como brigadeiro de cerveja preta ou até mesmo o cupcake de laranja com cerveja de trigo

A harmonização na culinária é uma prática refinada que busca unir ingredientes e pratos de maneira a maximizar os sabores e criar um equilíbrio perfeito para o paladar. Essa abordagem tornou-se uma paixão para chefs, cozinheiros e amantes da boa comida em todo o mundo. E não se limita apenas à combinação de alimentos, mas também envolve a seleção de bebidas que acentuam os sabores de um prato ou até mesmo alimento, como é o caso da harmonização de cervejas com diferentes tipos de chocolate.

Esta tendência no setor da confeitaria está revelando uma série de combinações surpreendentes, como brigadeiro de cerveja preta ou até mesmo o cupcake de laranja com cerveja de trigo. Por isso, a Harald, líder no mercado de coberturas e referência em chocolates para o segmento especializado no Brasil, convidou o chef Rafael Barros para compartilhar algumas dicas para quem deseja se aventurar no universo de possibilidades da harmonização entre os dois elementos.

“A harmonização na culinária é um caminho fascinante para a criação de pratos memoráveis. Ela permite explorar novas dimensões de sabor, criando experiências únicas. As nuances do chocolate, desde o amargor profundo ao doce delicado, podem interagir de maneiras surpreendentes com os diversos perfis de sabor da cerveja, criando combinações que vão desde o equilíbrio até a exuberância”, explica o chef.

Ao explorar a harmonização entre chocolate e cerveja, é importante considerar fatores como a intensidade e os ingredientes do chocolate, o tipo de cerveja e suas características sensoriais.

“Combinar o Chocolate Unique Amazônia 70% Cacau com uma cerveja stout rica ou porter, por exemplo, pode resultar em uma experiência profunda e complexa, sendo um casamento perfeito. Enquanto o Chocolate Ao Leite Unique Brasil 35% Cacau pode encontrar uma afinidade suave com uma cerveja mais leve, como uma brown ale ou uma amber ale. Já o Chocolate Unique Brasil Branco 35% é o ideal para quem gosta da frescura da witbier ou saison, o que gera uma combinação refrescante e única”, pontua Rafael.

A arte da harmonização na culinária transcende a mera combinação de ingredientes, transformando-se em uma paixão compartilhada por chefs, cozinheiros e entusiastas da gastronomia globalmente. Essa prática não se limita a unir alimentos, mas também envolve a seleção de bebidas para aprimorar sabores. Ao experimentar com nuances de sabor, equilíbrio e intensidade, desvendamos a complexidade das combinações, guiando os apreciadores para uma jornada de descoberta e preferências pessoais.