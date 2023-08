“Anti-restaurante”, Madá recebe mais de 3 mil clientes por mês

Com conceito rústico, a pizzaria que nasceu em espaço duvidoso é hoje considerada a melhor da cidade, com receitas idênticas às encontradas na Itália

Longe das ruas com grande aglomeração, o Centro de Curitiba guarda uma saborosa surpresa nos fundos de uma charmosa galeria escondida. Sem placa de sinalização ou qualquer indicativo de que há um restaurante no local, o Madá Pizza & Vinho, pizzaria napolitana criada pelo badalado chef Beto Madalosso e seu sócio Renan Vargas, funciona todas as noites em um espaço logo atrás de uma loja de roupas.

Apesar da localização curiosa e até então pouco viável para um empreendimento de sucesso, o Madá conquistou os curitibanos com seu conceito “anti-restaurante”, também chamado de restaurante secreto. O espaço oferece um ambiente intimista e aconchegante, totalmente remodelado nos moldes “faça você mesmo”, com luz baixa e paredes de tijolo à vista. O sucesso é tanto que a casa atende, mensalmente, mais de 3 mil clientes, mesmo com espaço reduzido de mesas e cadeiras.

“O Madá nasceu como uma trattoria no estilo economia colaborativa: com mobiliário usado e espaço dividido com outras lojas. Um novo conceito de empreendimento, focado 100% na experiência e na gastronomia de qualidade”, explica o chef Beto Madalosso. “E quando o tempo permite, o ambiente externo oferece uma opção extra para curtir a noite, com lareira, muros com plantas e parreiras, além da música de estilo alternativa e dos aviões que ficam na rota”, conta.

Hoje, três anos após sua abertura, o ambiente charmoso não é mais o único diferencial da casa. As pizzas do Madá são consideradas as melhores da capital paranaense, com massa de fermentação natural e receita idêntica às encontradas na Itália. Além disso, todos os ingredientes secos e não perecíveis utilizados na cozinha são importados do “país da bota”, entre eles a farinha da marca Petra: mais proteica, com mais fibras e de coloração acinzentada.

“Todas as nossas pizzas são produzidas artesanalmente. Elas passam 48h fermentando de forma natural, em seguida são abertas manualmente e delicadamente recheadas, para então serem levadas ao forno, também importado da Itália, à uma temperatura de 400ºC. Quando a borda começa a chamuscar, significa que está pronta”, comenta.

Entre os destaques do cardápio do Madá está a Margherita DOP. A sigla, que significa Denominação de Origem Protegida, refere-se a uma certificação da União Europeia que garante a origem e a tradição dos ingredientes. Cada ingrediente vem de uma região específica, escolhida a dedo por conta de seu terroir. O tomate, por exemplo, é importado da região de San Marzano, na Itália. Produzido em solo vulcânico, o resultado é uma variedade menos aquosa, mais doce e suculenta. Os tomates são safrados, chegam em latas numeradas e, na pizza, vira um molho crudívoro saboroso, batido apenas com sal. Já a muçarela é do tipo fior di latte, produzida pela Mozzarellart, principal casa de queijos legítimos italianos de Curitiba. Seu trunfo está na cremosidade, no forte sabor de leite e no frescor do produto artesanal.

Diferentemente da pizza tradicional da casa, que leva ainda grana padano, a DOP recebe um parmigiano-reggiano, que é um parmesão tradicionalíssimo, importado com 24 meses de cura. Para finalizar, azeite de oliva da Úmbria, que é uma das principais regiões produtoras de azeite da Itália. De sabor potente e levemente picante, ele é acrescentado apenas depois que a pizza sai do forno, para que não sofra com as altas temperaturas.

Outros destaques do menu são as pizzas Caprese, preparada com molho de tomates, muçarela, azeitonas pretas, pesto de manjericão, tomates frescos e manjericão fresco; e a Portogallo, uma releitura da famosa Portuguesa, que leva molho de tomates, muçarela, ovo com gema mole, presunto cru, cebola roxa, azeitonas pretas e orégano.

Para quem aprecia boas massas, a casa oferece ainda diversos preparos como manda a tradição italiana, entre eles o Fettuccine Genovese, com carne cozida em baixa temperatura, por volta de 6 horas de cocção, e massa fresca; e o Spathetti Alla Carbonara, com creme de gemas, queijo pecorino, pancetta e pimenta preta.

O Madá Pizza & Vinho funciona na Rua Saldanha Marinho (n° 1230), no Centro de Curitiba (PR), de segunda a segunda, das 18h30 às 23h. Para mais informações, acesse o perfil oficial da pizzaria no Instagram (@madapizzavinho).