“Ammor de Verão” retorna ao menu da Ammo Burger

Hambúrguer “Ammor de Verão”, que traz como tema a estação mais deliciosa do ano volta à casa com ingredientes inesquecíveis

Quem nunca contou os dias para rever aquele amor de verão que atire a primeira pedra. Mas os amantes da Ammo Burger já podem encerrar a contagem, pois o delicioso hambúrguer “Ammor de Verão” voltou ao cardápio para matar a saudade e deixar os paladares ainda mais apaixonados. Os motivos para tanto amor são de dar água na boca: pão brioche, blend de 170g de carne bovina, gorgonzola dolce, molho de tomate caseiro e cebola crispy finalizada com mel.

A alternativa já está disponível no cardápio e custa R$ 36,90, no local ou retirando no balcão. O combo, que vem com fritas e refrigerante ou suco, sai a R$ 51. No Goomer Go, o hambúrguer sai a R$ 39,90 e, o combo, R$ 52,90. Já pelo Ifood, o “Ammor de Verão” fica por R$ 39,90 e o combo sai a R$ 52.

O retorno dessa delícia faz parte de uma ação da casa que traz ao menu, a cada três meses, um hamburguer diferente que é a cara da estação do momento. Ammor de Outono, Inverno e Primavera também terão a sua vez no cardápio, com sabores diferentes e marcantes.

A Ammo Burger une ao seu menu de artesanais mensagens de amor e respeito ao próximo, grafadas nos pães e no ambiente do espaço, que traz hambúrgueres com 170g, nas versões clássicas e especiais, além das opções vegetariana, low carb e smash burger (com 60g de hambúrguer).

Serviço:

Ammo Burger

Local: SHCN 110 Bloco C Loja 54 – Asa Norte

Funcionamento: todos os dias, das 17 às 00h

Telefones: 61 3297-8020 e 61 99377-2620 (Takeout)

Instagram: @ammo.burger