American Cookies lança versão salgada inédita

Salty Cookie, com recheio de presunto e cream cheese, é a estreia no cardápio da marca

A criação salgada da rede, assinada sócia fundadora Francielle Faria, é batizada de Salty Cookie de Presunto e Cream Cheese (R$ 10,00) – massa secreta de cookie salgado com recheio de presunto, muçarela e orégano, finalizada com queijo parmesão da serra Canastra. “Quando elaborei o cardápio da American Cookies, procurei atender as guloseimas com sabores abrasileirados, como brigadeiro de chocolate preto, de leite ninho e até cocada, justamente para fugir do óbvio proposto no mercado. Hoje, sete anos depois, chegou a vez de colocar em prática um desejo antigo de produzir uma receita exclusiva salgada. Era um pedido dos nossos cookielovers que já estava nos meus planos e os testes fizeram muito sucesso entre a nossa equipe”, comenta.

A versão salgada da American Cookies já está disponível, ou enquanto durarem os estoques. O pedido pode ser feito nas mais de 15 lojas físicas espalhadas por Brasília e por delivery, pelo app do Ifood.