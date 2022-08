American Cookies lança Fondue Cookie para o inverno

Novidade oferece panelinha feita da guloseima americana e totalmente comestível

Com as temperaturas mais amenas do inverno, começa a tradicional temporada de fondues pela cidade. Mas, e se ao invés de saborear apenas o chocolate, você pudesse comer também a própria panela onde ele é feito? Essa é a proposta do novo lançamento da American Cookies: o FondueCookie (a partir de R$ 69,90 – serve duas pessoas). A novidade para o inverno é servida em um bowl de massa de cookie amanteigado e trufado com chocolate meio amargo, totalmente comestível, e recheado com 200 ml de ganache de chocolate ao leite.

O lançamento exclusivo da American Cookies para o inverno ainda é servido com vários acompanhamentos, como marshmallow tostados (5 unidades), mini cookies clássicos (4 unidades), uva verde sem caroço (70g) e uva roxa sem caroço (70g). Caso o cliente ainda queira turbinar o seu Fondue Cookie, ainda é possível pedir porções extras de frutas e marshmallow, de cookies de brownie/clássico ao leite ou de ganache.

O FondueCookie estará disponível até o final de agosto, enquanto durarem os estoques, nas mais de 15 lojas físicas espalhadas por Brasília e por delivery, pelo app do Ifood.