American Cookies lança combo exclusivo para a Copa

Com sabores inspirados em países participantes, rede oferece promoção de “compre 5, leve 6”

Para entrar no clima da Copa do Mundo, que começa dia 20/11, a American Cookies, marca brasiliense especializada na guloseima, acaba de lançar um combo personalizado com sabores inspirados em países participantes da competição. O combo #RumoAoHexa estará disponível a partir do dia 24/11 e oferecerá uma promoção de “compre 5, leve 6”.

Para a competição mundial mais aguardada de 2022, a American Cookies aposta no Combo #RumoAoHexa (a partir de R$ 65,50): que oferece um Cookie de Brigadeiro (Brasil), um Cookie de Creme Brulée (França), um Cookie New York (EUA), um Cookie ChocoDulce (Argentina) e um Cookie Matcha (Japão). A sexta guloseima do combinado será cortesia da marca aos cookielovers e o sabor ficará à escolha do cliente. A unidade do Aeroporto de Brasília possui alteração no valor, a partir de R$ 71,50.

A campanha especial #RumoAoHexa estará disponível a partir do dia 24/11, durante todos os meses de novembro e dezembro, ou enquanto durarem os estoques. O pedido pode ser feito nas mais de 20 lojas físicas espalhadas por Brasília e por delivery, pelo app do Ifood.