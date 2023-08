American Cookies lança collab com Joker Socks para o Dia dos Pais

Na compra de seis cookies + R$ 40,00, o cliente ganha uma meia exclusiva

Cookies recheiudos e meias divertidas. Essa é sugestão de presente da American Cookies para o Dia dos Pais, celebrado no dia 13/08. Para a data, a rede brasiliense especializada no famoso cookie americano aposta em uma collab com a marca Joker Socks, que atua no segmento de moda e acessórios há mais de cinco anos. Funciona assim: na compra de seis cookies + R$ 40,00, o cliente ganha uma meia exclusiva. A campanha especial estará disponível a partir do dia 05/08, tanto nas lojas físicas da rede espalhadas pelo estado de São Paulo, como também por delivery, enquanto durarem os estoques.

A opção de presente da American Cookies para o Dia dos Pais será oferecida em uma embalagem especial produzida exclusivamente para a data. No combo, será possível escolher uma combinação personalizada de seis cookies disponíveis no cardápio, que conta com mais de 20 variações. Entre os best-sellers da American Cookies e que estão entre a preferência do público masculino, merece destaque o Cookie Jack Daniel’s (a partir de R$ 15,00 – unidade) – massa de cacau com whisky Jack Daniel’s, pedaços de chocolate branco e recheio de brigadeiro gourmet de chocolate meio amargo – e o Cookie Triplo Chocolate (a partir de R$ 13,00 – unidade) – massa amanteigada de cacau com pedaços fartos de chocolate branco e meio amargo.

A campanha especial da American Cookies para o Dia dos Pais (13/08) estará disponível a partir do dia 05/08 (sábado), enquanto durarem os estoques, nas 20 unidades físicas da rede espalhadas no estado de Brasília. Além do consumo no local e da retirada, também é possível fazer o pedido via delivery, pelo aplicativo do Ifood.