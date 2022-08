American Cookies inaugura segunda unidade em Águas Claras

Essa é a segunda loja da marca candanga na região administrativa. E tem promoção para marcar a inauguração

A American Cookies acaba de inaugurar mais uma unidade em Brasília, dessa vez em Águas Claras. Essa é a segunda loja da marca candanga na região administrativa que deu origem à rede. O novo espaço está localizado na Rua Manacá.

Para marcar a inauguração, a rede está com duas promoções exclusivas: neste sábado (13) e domingo (14), os 50 primeiros clientes que compraram acima de R$ 20 na nova unidade ganharão um cookie por semana durante três meses, a contar com a data da compra. Lembrando que é necessário ter o cadastro no sistema Fidelizi, onde será disponibilizado pontos para o CPF do cliente, sendo possível o resgate uma vez por semana.

Já na semana após inauguração, de 15 a 21 de agosto, enquanto durarem os estoques, vai rolar a promoção ‘compre 3, leve 4’, sendo o quarto qualquer clássico. A novidade é válida apenas na loja nova.

Foto: Divulgação

Atrações

Para deixar a inauguração do dia 13 ainda mais divertida, a rede aposta em uma programação com diversas atrações infantis. Entre elas está a presença da cantora Lelle Alves, que participou do The Voice Kids Brasil, em 2018. Ainda para o público infantil, a unidade contará com várias brincadeiras como: pintura de rosto, artes em balões, pula-pula e carrinho de pipoca.

Além do consumo no local, a unidade em Águas Claras também conta a opção de delivery, com pedidos exclusivamente pelo app do Ifood.