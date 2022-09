American Cookies abre unidade container no Pontão do Lago Sul

Além do consumo no local, a nova unidade container no Pontão Lago Sul também conta a opção de delivery

A American Cookies abriu, no início deste mês, a 20ª unidade da franquia em Brasília, sendo a primeira no formato container. A novidade está sediada no Pontão do Lago Sul.

“Esse é o primeiro formato container da nossa rede e estamos apostando todas as fichas nesse novo modelo, já que é um investimento muito procurado, além de oferecer uma estrutura pronta, sustentável e de fácil instalação”, explica a sócia-fundadora Francielle Faria.

Além do consumo no local, a nova unidade container no Pontão Lago Sul também conta a opção de delivery, com pedidos exclusivamente pelo app do Ifood.

American Cookies no Pontão

Atendimento: Loja + Delivery

Endereço: SHIS QL 10, Lote 1/30 – Lago Sul

Telefone: (61) 3364-0580

Pedidos: Ifood