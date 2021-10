Novidade no MED Cuisine: almoço executivo

Com opções variadas, o almoço executivo do MED Cuisine estará disponível de segunda à sexta, das 12h às 16h

Almoço executivo com opções variadas de segunda-feira à sexta-feira, das 12h às 16h. A novidade chegou em outubro ao MED Cuisine & Club, no Pontão do Lago Sul, e é oferecida em três etapas: entrada, prato principal e sobremesa por R$ 64,00. O ingrediente extra dos pratos é a vista privilegiada para o Lago Paranoá.

De entrada, Duo de Bruschetas (Queijo brie e berinjela agridoce e de Queijo e mini tomatinhos regados de pesto), Quiche de alho poró e mix de folhas ao molho de tangerina e Mix de folhas ao molho caesar com lascas de parmesão e croutons.

Almoço executivo Med Cuisine & Club. Foto: Davi Fernandes de Freitas

Para prato principal, as opções são Tilápia ao molho cremoso de alcaparras e arroz com brócolis, Filé de frango ao molho cítrico e verduras da horta e Paillard ao molho madeira com arroz cremoso de parmesão e chips de batata. Polpetone recheado de stracciatella gratinado, servido com fettuccine ao molho de tomate passata e Fetuccine ao molho de gorgonzola e peras ao vinho se somam às opções.

Para finalizar a experiência gastronômica do menu executivo do MED, três opções de sobremesa: Torta mousse de chocolate, Profiteroles e Café expresso.

Serviço

Med Cuisine & Club

Localização: Pontão do Lago Sul

Horário de funcionamento: de domingo a quinta, das 12h às 00h. Sextas e sábado, das 12h à 01h

Informações: 61 996693051 (WhatsApp) e @medcuisineclub

Reservas pelo site: www.medcuisineclub.com.br