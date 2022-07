Almería promove happy hour às sextas com drinks, chopp e vinho

Durante as sextas-feiras, das 17h30 às 20h, a casa terá vinho à vontade (rótulo escolhido pelo restaurante), chopp e gin & tônica

Sexta-feira, fim de tarde, drinques e pôr do sol. Essa é a proposta do Almería, localizado no Clube de Golfe, com o seu novo projeto de happy hour. Durante as sextas-feiras, das 17h30 às 20h, a casa terá vinho à vontade (rótulo escolhido pelo restaurante) por R$79,00; Gin &Tônica por R$25,00 e chope Stella Artois por R$10,00. Para animar ainda mais a chegada do fim de semana, o DJ Edy comanda as pick ups a partir das 17h30.

Almería

Clube de Golfe – Setor de Clubes Esportivos Sul, Trecho 2, Lote 02

Terça-feira a quinta-feira, das 12h às 16h. Das 19h às 23h

Sexta-feira e sábado, das 12h às 23h

Domingo, das 12h às 17h

Reservas: (61) 99337-8338

@almeriaresto