Açougue do Berg aposta em menu kids e brinquedoteca

O espaço para a criançada dispõe de piscina de bolinhas, cama elástica, escorregador, corrida com obstáculos, infláveis e mesinhas

O Açougue do Berg, no Setor de Clubes Sul (entrada da Asbac, ao lado do Pier 21), oferece, agora, menu kids e brinquedoteca. A casa preparou as duas novidades pensando na criançada, que costuma estar de férias em janeiro.

O espaço kids dispõe de piscina de bolinhas, cama elástica, escorregador, corrida com obstáculos, infláveis e mesinhas para que as crianças possam brincar e colorir. O acesso é permitido para crianças de todas as idades, mas os menores de 3 anos precisam estar sob supervisão dos responsáveis. O valor para brincar de segunda à quinta-feira durante o horário de almoço e jantar é de R$ 25 (exceto segunda-feira à noite). Já na sexta-feira, sábado e domingo no almoço e jantar por R$ 30.

Já o menu kids conta com beef strips, chicken strips, espaguete ao molho sugo ou branco e duo mini burgers. O cardápio geral conta com entradas, pratos principais, massas, carnes, aves, sobremesas. A carta de bebidas também é bem ampla, com diversas opções de combinações de sucos, drinks e cervejas.

Foto: Divulgação

Serviço

Açougue do Berg

Setor de Clubes Esportivos Sul Trecho 2 Ao lado da ASBAC Conjunto 31

Horários de funcionamento: de 11h45 a 0h de terça a sábado. Domingo, de 11h45 às 22h

Menu: acouguedoberg.com.br

Reservas ou informações: (61) 99175-6835 / (61) 2099-2989