Abbraccio volta a oferecer jantar com bebida por R$ 49,90

A oferta é válida a partir das 17h30 em todas as unidades físicas da rede, que, em Brasília, estão no Iguatemi e no Park Shopping

O restaurante Abbraccio trouxe de volta, nesta quinta-feira (20), o menu de jantar com bebida por R$ 49,90. A oferta é válida a partir das 17h30 em todas as unidades físicas da rede, que, em Brasília, estão no Iguatemi e no Park Shopping. São três opções de massa e três tipos de bebida. A combinação fica por conta do cliente. As possibilidades são: Bucatini Spinach (bucatini ao molho Alfredo com espinafre, acompanhado de frango grelhado e finalizado com farofa especial da casa);

Filetto di Maiale com Prosciutto (medalhões de filet mignon suíno grelhados, envoltos em prosciutto e finalizados com molho mostarda da casa);

Lasagna Bolognese (lasagna preparada com com carne bovina e suína, mix de queijos ricotta, mozzarella e parmesão, e nosso molho pomodoro). Já as bebidas são chopp Stella Artois 250ml, refrigerante refil ou uma taça de vinho da casa. Dentre os vinhos, as opções são: Abbraccio Primitivo (com notas de ameixa em calda, baunilha e cravo);

Etorre Galasso Metafora Seicento Rosso (seco e leve, com aromas de cereja negra e morango maduro);

Miolo Fortaleza Do Seival Tempranillo (seco e leve, com aromas de manjericão fresco e amora madura);

Miolo Seival Sauvignon Blanc (seco e leve, com aromas de maracujá maduro, pêssego seco e camomila). Foto: Divulgação