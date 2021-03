Abbraccio lança combinações à base de lula e pancetta

Festival de Lula, inspirado na tendência Surf ‘N’ Turf, está disponível nos restaurantes e no delivery por tempo limitado

O Abbraccio, rede de restaurantes inspirada no lifestyle italiano, resolveu pegar carona nos dias quentes do verão e anuncia Festival de Lula, que conta com dois pratos inéditos que chegaram para ficar por tempo limitado no cardápio. A partir de 1º de março, o restaurante disponibilizará pratos feitos à base de lula combinada com pancetta, e prometem fazer sucesso e conquistar os apaixonados pelas iguarias. A famosa tendência Surf ‘N’ Turf, combinação de elementos da terra e do mar, promove um mix de texturas e sabores no mesmo prato, surpreendendo todos os paladares.

O Linguine alla Vodka com Calamari (R$ 49,90) traz anéis de lula salteada com pancetta flambadas na vodka, ao molho marinara com sugo rosa, folhas de manjericão, e é servido com uma fatia de limão siciliano grelhado. Já o Risoto Mediterrâneo Rosé (R$ 49,90), é composto por risoto de lula com pancetta, cubos de tomates e folhas de manjericão ao molho pomodoro.

Linguine alla Vodka com Calamari

Risoto Mediterrâneo Rosé

“O Abbraccio já possui em seu menu opções que trazem essa combinação de elementos da terra e do mar, mas enxergamos uma oportunidade de inovar e apresentar agora nosso Festival de Lula, que tem como um dos principais ingredientes a lula, servida em porções generosas, combinada com a saborosa pancetta da marca. Sabemos que nossos consumidores buscam sempre novidades e temos certeza que os lançamentos vão conquistar ainda mais fãs!”, destaca Renata Lamarco, diretora de Marketing da Bloomin’ Brands, grupo detentor da marca Abbraccio.

Os lançamentos estão disponíveis por tempo limitado ou enquanto durarem os estoques e podem ser encontrados em todos os restaurantes da rede e no delivery, via iFood.

Sobre o Abbraccio

O Abbraccio conta com 12 unidades no país, localizadas nas cidades de São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, Niterói e Brasília. Com a filosofia “Todos os abraços acontecem aqui”, traz uma experiência diferenciada de casual dining fundamentada na hospitalidade calorosa e em um cardápio variado, com um toque moderno e vibrante. Ambiente inspirado no lifestyle italiano, com cozinha aberta que permite que os clientes acompanhem de perto a preparação dos pratos com massas artesanais e ingredientes frescos. O Abbraccio restaurante pertence ao grupo Bloomin’ Brands, que também conta com as marcas Outback Steakhouse e Aussie Grill no país.